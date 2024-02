Suspenden el Certamen Nacional 'Toques de la Pasión' por la retirada de ayuda: "A nivel institucional tenemos cero apoyo"

El pasado sábado, 10 de febrero, la Banda de Cornetas y Tambores 'El Amarrado' de Ávila anunció la cancelación del Certamen Nacional organizado por la Asociación musical en colaboración con el Ayuntamiento de Ávila. Las jornadas, que este año cumplirían su vigesimocuarta edición, no se llevarán a cabo debido a una rebaja en la subvención municipal que pasaría de 4.000€ a 1.000€. De esta partida, según indica su director, Tomás García, "se deben pagar los desplazamientos y el abastecimiento" de cada una de las cinco bandas que, anualmente, acuden al certamen desde distintos puntos de la geografía española.

El certamen, que cuenta con una larga trayectoria, se convirtió rápidamente en uno de los referentes de la música cofrade fuera de Andalucía, según apunta el director, debido a que "se daban cita las mejores bandas de cada año". "El tener el apoyo y la repercusión de poder juntar a bandas de toda España hizo que pronto nos convirtiésemos en un referente", apunta. Por ello, reconoce no entender por qué el Ayuntamiento ha decidido rebajar la cuantía económica de una de las citas culturales más importantes de la ciudad. "Yo entiendo que si ahora le pido una subida de un 60% me digan que no tienen dinero, pero es un presupuesto que lleva 10 años sin variar", reconoce García.

Por su parte, la Teniente Alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Sonsoles Prieto, reconoce a La Razón que el motivo de esta disminución monetaria se debe a la dificultad económica de las arcas municipales. "El Ayuntamiento ha transmitido la dificultad económica por la que estamos pasando y que, por ello, se iban a tener que suprimir actividades no esenciales", declara Prieto. Asimismo, reconoce que la Asociación "estaba advertida de que esto podía pasar" y que no ha sido hasta ahora cuando han conocido con precisión el presupuesto con el que finalmente podría contar la organización del certamen. Aún así, argumenta que desde el Ayuntamiento de Ávila están "colaborando con las mismas actividades culturales que había otros años, pero reduciendo el presupuesto en una cuarta parte".

La situación económica del consistorio atraviesa tiempos convulsos debido a que el pasado mes de octubre el equipo de gobierno, liderado por el partido Por Ávila, no pudo "ampliar las tasas municipales e impuestos" durante la votación de la propuesta de ordenanzas fiscales. Sin embargo, desde el consistorio argumentan que "no solo se aportaba el dinero, sino también escenario, sillas y servicios de emergencia", por lo que "habría que añadir el montante correspondiente de todos los gastos logísticos que seguiría asumiendo el Ayuntamiento".

Desde la organización del evento argumentan que en ediciones anteriores, antes de que el partido actual asumiese la alcaldía, contaban con un presupuesto de 10.000€ que, tras la crisis económica, se vio mermado a 4.000€. "Si hacemos una comparación de la subvención inicial a la que nos proponen actualmente, estaríamos hablando de una rebaja presupuestaria de un 90%. Eso es no querer hacer el certamen, directamente", explica García que, además, reconoce que con estas acciones están "arruinando la cultura" de la ciudad.

Descontento en la Asociación

El director de 'El Amarrado' reconoce sentirse disgustado porque dice que en ningún momento se dirigieron a ellos para comunicarles la situación. "Los responsables del Ayuntamiento no se han dirigido a nosotros en ningún momento, fue la Junta Directiva de la banda la que tuvo que ponerse en contacto con el consistorio y fueron trabajadores del área de Cultura quienes nos comunicaron la decisión", detalla García. Además, reconoce que con el actual equipo de gobierno nunca han tenido un "contacto estrecho". "Siempre hemos tenido una relación cercana con los alcaldes y miembros de la corporación pero, a día de hoy, tenemos cero contacto con ellos", expresa.

Ante ello, y tras ser preguntada por ello, la Teniente Alcalde reconoce no tener constancia de que esto haya ocurrido así y pide disculpas si no fue el concejal el que se lo comunicó. "Creo que, dada nuestra posición, debemos estar a nivel político tanto para las buenas como para las malas, así que si fue así pido perdón", manifiesta Prieto.

Certamen de Toques de la Pasión de Ávila, que reúne a bandas de varias comunidades Ricardo Munoz Martin (Spain) www.rmestudios.com Agencia ICAL

Por su parte, Tomás reconoce que los componentes de la banda han recibido con resignación la noticia. "Al principio creíamos que era una broma y que al día siguiente nos iban a llamar para decirnos que era un chiste", explica. "La excusa que nos han puesto es que no hay dinero, pero dentro de la Asociación nos queda la duda de si realmente es porque económicamente hay problemas o es porque hay presiones políticas y pretenden influir al resto de formaciones. Al final esta es la manera más rápida que tienen de presionar al rival", reconoce el director.

Impacto de la suspensión

Tomás reconoce que el certamen tenía un gran impacto, no solo en la banda, sino en toda la ciudad debido a que acudía gente de toda España. "Al final son 500 personas, contando solo a los músicos, que venían ese día a la ciudad. Pero no solo venían ellos, también traían familiares y aficionados", argumenta. Además, explica que, de manera residual, ese turismo provocaba que la ciudad se diese a conocer y que, más adelante, la visitaran de nuevo. "Con esto no solo promocionabas la ciudad, sino que también publicitabas una Semana Santa que tiene mucho potencial", comenta García.

Además, también agradece el apoyo recibido desde otras agrupaciones musicales que se han puesto en contacto con él a raíz de esta noticia. "Todos se sorprenden de que esto haya pasado. ¿Cómo se pueden cargar un certamen de este tipo?, se pregunta. "A nivel institucional no tenemos ningún apoyo", expresa.

Posible cancelación definitiva

Debido a los impedimentos impuestos, según el director, a la banda durante los últimos tiempos, este reconoce que "una vez se ha echado para atrás este certamen, es muy difícil que se vuelva a poner en marcha de nuevo". Así, reconoce tener dudas sobre el futuro del certamen en la ciudad de Ávila. "Yo creo que una vez paras un certamen y ya dices que no va a ir a más es que no lo vas a volver a poner en marcha", reconoce.

No obstante, el Ayuntamiento es optimista con la celebración de futuras ediciones: "por nuestra parte, no solo con 'El Amarrado', sino con todas las entidades con las que colaboramos en pro de una agenda cultural, esperamos que otros años podamos seguir colaborando e, incluso, aumentar, si fuera posible, la dotación económica", explica la Teniente Alcalde.

Por su parte, el director de la Banda de Cornetas y Tambores segura estar buscando "una alternativa" a este certamen para este año porque, asegura, "nuestros músicos y nuestra música, cultura y tradición se lo merecen".