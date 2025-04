El ‘Tour del talento’ convierte a León en epicentro de inspiración, oportunidades y crecimiento personal

La segunda jornada del Tour del talento en León ha acogido la Talent Session: "Tu mente, tu superpoder" – Claves para el bienestar, una jornada transformadora para potenciar el talento y el bienestar emocional con referentes del mundo empresarial, educativo y social, organizada por la Fundación Princesa de Girona y el ayuntamiento de León, en colaboración con el CIFP Ciudad de León.

Con un enfoque práctico y participativo, orientado a dotar a los asistentes de herramientas eficaces para gestionar el estrés, fomentar la autoestima y construir hábitos que generen un impacto positivo en la vida cotidiana, y con el foco en cómo los pensamientos, acciones y hábitos moldean nuestro destino, la sesión ha abordado estrategias de autoconocimiento, liderazgo y equilibrio emocional de la mano de expertos de referencia como Rodrigo Sampedro, consultor, mentor y exdeportista de élite, que ha ofrecido su inspiradora charla “Mentalidad ganadora: claves del alto rendimiento en la empresa y en la vida”. Su doble participación en las Talent Sessions —tanto en la de hoy dedicada al bienestar emocional como la que hay mañana dedicada a la de empleabilidad— refuerza su papel como referente habitual del tour especializado en alto rendimiento y desarrollo de talento.

También han participado, Nuria Sansa, desde el Programa Henka, una iniciativa de Sant Joan de Déu y la Z Zurich Foundation, quien ha abordado la importancia de cuidar nuestras emociones como base del bienestar personal y social; Roberto Cabezas, con su intervención “Los jóvenes no deben vivir como garrapatas”, ha compartido una interesante reflexión sobre cómo activar nuestro potencial y tomar decisiones conscientes para construir una vida con propósito. Finalmente, la Fundación Hermes, ha invitado a descubrir el valor del liderazgo ético y el compromiso social como motores de transformación profesional y personal.

Expediciones Tecnológicas

Las Expediciones Tecnológicas impulsadas por la Fundación Princesa de Girona en colaboración con Fundación Vertex Bioenergy y la Fundación Renault Group España, ofrecen a los jóvenes la oportunidad de adentrarse en el corazón de la industria más puntera para descubrir de primera mano cómo se construye un futuro más sostenible, innovador y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Durante la visita a Vertex Bioenergy, los asistentes han podido conectar con profesionales del sector energético e industrial; conocer de cerca los procesos de investigación en bioetanol y su papel clave en la transición ecológica; descubrir cómo la digitalización está transformando los empleos del presente y del futuro; reflexionar sobre el talento joven y las capacidades STEM como motores de cambio, así como entender el alineamiento de la tecnología del bioetanol con los ODS, con especial énfasis en la descarbonización del transporte.

Por otro lado, la visita a la Factoría de Valladolid de Renault Group, ha acercado a los jóvenes al fascinante mundo de la automoción, con un enfoque especial en la fabricación de vehículos híbridos en una planta de última generación y la aplicación de inteligencia artificial en los procesos industriales.

Taller de Mindfulness

En el marco de las actividades para el impulso del bienestar joven, se ha celebrado una sesión guiada de mindfulness —o atención plena— de la mano de ILDEFE. A cargo de la especialista Claudia Tubilla, esta experiencia transformadora ha invitado a los jóvenes a detenerse, respirar y reconectar con el momento presente, cultivando la conciencia y la calma en medio del ritmo acelerado del día a día.

El entorno elegido para esta práctica no es casual: el Parque Quevedo, distinguido con la bandera verde por la calidad de sus espacios, se ha convertido en el escenario ideal para favorecer una experiencia sensorial y emocional completa. La naturaleza no solo acompaña, sino que potencia una mirada interior más profunda y consciente.

Esta iniciativa busca ofrecer a la juventud herramientas prácticas para gestionar el estrés, mejorar su bienestar emocional y fomentar una conexión más plena con ellos mismos y con el entorno que les rodea.

Ciclo de charlas talento joven en acción

Desde ayer y hasta el próximo jueves, en el Palacio Conde Luna, destaca un ciclo de charlas organizado por ILDEFE, un espacio que nace con una idea clara: escuchar, aprender, compartir y sobre todo, creer. Creer en lo que son capaces de hacer los jóvenes. Creer en lo que ya están haciendo. Y en todo lo que aún queda por construir juntos.

Encontrar un lugar en el mundo laboral no siempre es fácil. El entorno es cambiante, a veces incierto, con exigencias nuevas y con caminos que no siempre vienen señalizados. Pero también es cierto que se está viviendo un momento único: la tecnología, la innovación y la conciencia social están transformando la forma en que se trabaja, en la formación, el emprendimiento y la colaboración.

Este foro no es solo una sucesión de ponencias: es un punto de encuentro. Un lugar para escuchar experiencias reales, inspiradoras, de personas jóvenes que, frente a dificultades, han encontrado oportunidades. Que han roto moldes, que no han encajado en etiquetas y han demostrado que el talento no entiende de origen, género, situación o condición.

Se va a hablar de inteligencia artificial, de cómo las tecnologías están cambiando la búsqueda de empleo, de marca personal, de emprendimiento, de historias de superación, de inclusión real. Los asistentes van a aprender de quienes ya están dejando huella y también de quienes están empezando a construir su camino con paso firme.

Desde el Ayuntamiento de León, creen que el talento joven es la mayor fuerza transformadora que tiene esta ciudad. Por eso apoyan con decisión iniciativas como esta, porque quieren que León sea una tierra de oportunidades, donde nadie se quede atrás y donde cada joven tenga el apoyo necesario para hacer realidad su proyecto de vida.

Concierto lírico: La Carroza del Teatro Real

Como broche final el público han podido disfrutar de un concierto lírico único, cargado de emoción y talento, con la participación de las jóvenes promesas del programa CRESCENDO. Una experiencia musical gratuita y al aire libre, que acerca la magia de la ópera a todos los públicos de la mano del Teatro Real, reafirmando su compromiso con la formación, la cultura y la accesibilidad. Una auténtica celebración del arte y el talento joven organizado por Fundación Princesa de Girona en colaboración con el Ayuntamiento de León y Caja Rural León.

El Tour del talento continúa

Las actividades de la jornada de hoy forman parte de las más de 60 actividades que se están desarrollando en el marco del Tour talento, durante su parada en León, que se extenderá hasta el 11 de abril, destacando la proclamación del Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2025 con la presencia de la S.M. la Reina en un acto celebrado en el Auditorio Ciudad de León.

Entre las actividades singulares del Tour del talento 2025 en León destacan, a parte del Foro de Talento, una Feria de empleo, talleres de emprendimiento, sesiones inspiradoras con Premiados de la Fundación, talent sessions y una jornada para promover los valores del deporte.