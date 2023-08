Tudanca condena el “asesinato machista” de Béjar (Salamanca) y critica a la Junta por “negar la violencia machista”

El secretario general del PSOE de Castilla y León y portavoz de su grupo en las Cortes, Luis Tudanca, condenó hoy el “asesinato machista” de una mujer de 40 años este miércoles en Béjar (Salamanca), como ya hizo ayer a través de sus redes sociales, y criticó a la Junta por “negar la violencia machista” y convocar minutos de silencio contra la “violencia genérica” a las puertas de la Junta, en una “lucha condicionada por Vox, por más que Mañueco trate de maquillarlo”. “Resulta desolador y es triste para la Comunidad”, sentenció Tudanca.

En una rueda de prensa en la que analizó el inicio del curso político 2023-2024 en la autonomía, el líder regional de los socialistas recordó que se trata de la tercera víctima que fallece por violencia de género en Castilla y León y mostró su “solidaridad” con la familia de la mujer. “Hay que seguir luchando con todas nuestras fuerzas contra esta lacra”, indicó Tudanca, quien cargó contra el presidente de la Junta por su “enorme hipocresía”, al acusarle de “desmantelar en estos meses el sistema de lucha de violencia de género”.

También recordó que no dejó gobernar a las listas más votadas en diferentes ayuntamientos tras las elecciones municipales del 28 de mayo, “donde había alcaldes socialistas que defendían esta lucha”. Además, lamentó que hayan eliminado puntos violeta que permiten “proteger y defender a todas las mujeres”. “Es una falta de respeto a las mujeres y al feminismo de este país y de la Comunidad”, apuntó.

En materia política, el líder socialista consideró que los “dos trozos de Gobierno de la Junta, compuestos por PP y Vox”, constatan que en la Comunidad existe un “proyecto político plagado de inestabilidad e incertidumbre”, algo que preocupó al líder socialista, que criticó el plan de impulso presentado este miércoles por el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, que permite, prosiguió, “publicitar a las consejerías del PP”, pero no contempla “medidas de empleo, industria, ni oportunidades para el campo, que ha sufrido la peor sequía”.

A su juicio, a este “desconcierto” generado por la Junta, continuó Tudanca, “se suma Mañueco, para el que la vida sigue igual”. “Ayer, Mañueco hizo el Mañueco. Y todo, porque confirmó que sigue poniendo a Castilla y León al servicio del PP”, algo que justificó en el retraso de la celebración del Debate de Interés General en junio “por los intereses del PP, que sigue sin celebrarse en septiembre y que ha cambiado el calendario de los plenos para que pueda ir a aplaudir a Feijóo a su debate fallido de investidura dentro de unas semanas”. “Esto demuestra que le importan un bledo los castellanos y leoneses y más la batalla orgánica dentro de su partido”, achacó Tudanca, quien consideró que Mañueco “aplaudirá a Feijóo en el día de su defunción política, como lo hizo antes con Casado y como aplaudirá en enero a Ayuso, porque solo le preocupa su supervivencia orgánica y política del PP y no Castilla y León”.

Tudanca avanzó que el PSOE “empieza con fuerza, energía y para dar un impulso a la Comunidad, frente a Mañueco y la extrema derecha, que siguen anclados en el pasado”. En este sentido, insistió en que el jefe del Ejecutivo demuestra el “desconcierto” del Gobierno regional, que “pensaba en llegar a un septiembre triunfal, según los resultados que auguraban sus encuestas el 23J, y se han encontrado con un rechazo contundente a las políticas de Feijóo y Mañueco”. También se enfrentan a otros aspecto que “esperaban menos”, en referencia, dijo, al “ridículo espantoso del presidente ‘popular’ cada vez que abre la boca”, pues el presidente del PP fue “capaz de proponer un gobierno transitorio de dos años, que demuestra su incapacidad y nulo proyecto, como si estuviera negociando la investidura de un ayuntamiento de 200 habitantes, con todos los respetos”.

Por ello, habló de la “descomposición orgánica del proyecto político de Feijóo, que se ha echado en manos de la extrema derecha, que le ha contagiado su ideología”. “Ahora está asustado y sabe que su única posibilidad de supervivencia política es coger el bastón de mando aunque sean diez minutos. Eso no va a pasar”, auguró el dirigente socialista.

Vox, con “cara de Ciudadanos”

Tudanca ironizó también con que Mañueco pronunciara ayer el término “estabilidad política”. “Quien adelantó las elecciones y dinamitó un Gobierno por Twitter. Si le conviene, hará igual con Vox, al que se le está poniendo una cara de Ciudadanos que no puede con ella”.

También concretó sobre el plan presentado este miércoles en los jardines de Presidencia por el presidente de la Junta, que contiene “tres medidas para el impulso económico” y que, sostuvo Tudanca citando a Mañueco, “ya explicarán los consejeros del ramo cuanto tengan un rato”. “Este es el señor Mañueco. Este plan es la confirmación de que no hay Gobierno, sino dos trozos, uno de PP y otro de Vox. Gobernar, por llamarlo de alguna manera”, comentó el secretario autonómico de los socialistas, quien recordó que este documento no cuenta con medidas de empleo, industria, ni para el campo, “no habla ni de las medidas para proteger la superficie forestal de los incendios, incumplidas tras acordarlas el año pasado, ni del descontrol en la mitad de su gobierno; no habla de las ayudas sin pagar al alquiler ni de la mayor sequía de la historia”.

Explicó que Mañueco “ya hizo lo mismo el año pasado” y aquel plan “fue un absoluto fracaso”, porque los datos de crecimiento de Castilla y León “fueron muy inferiores a los de España en 2022”. “Si el plan de 2022 fracasó, lo hará también el de 2023”, vaticinó Tudanca, quien lo calificó de “tomadura de pelo”, porque “ayudará un poco a familias para pagar libros de texto y con mil o dos mil euros a las mudanza de quienes se instalen en el medio rural de Castilla y León”. “Después de 40 años, con los peores de datos de despoblación, ¿su medida estrella es dar una ayuda para que haya personas que paguen la mudanza cuando se trasladen al medio rural?”, preguntó con ironía.

En este sentido, abogó por medidas fiscales, servicios públicos, transporte, empleo e industria para luchar contra la despoblación “¿Le compensa a una familia que le des mil euros para ir a un pueblo si luego no tiene médico, como está pasando, o sin transporte para ir a la ciudad, o sin oportunidades de ocio? Mañueco no sabe de lo que habla. La vida sigue igual y no genera más que inestabilidad e incertidumbre, siguen en manos de la extrema derecha y son incapaces de anteponer los intereses de Castilla y León a los del PP”, reflexionó Tudanca, quien auguró que ese “impulso que necesita la Comunidad lo dará el PSOE”.

Así, enumeró algunas de las propuestas que la formación llevará al primer pleno, que se celebra los días 6 y 7 de septiembre, como una iniciativa en materia de igualdad en el deporte, poner en marcha una ley de reto demográfico que incluya medidas fiscales y económicas “para blindar servicios”, así como un proyecto “global ambicioso que revierta la sangría demográfica”.

También exigirá de nuevo la gratuidad de libros de texto para “todas las familias, como sucede en otras comunidades y hacen los ayuntamientos socialistas en Castilla y León”. El PSOE estima que implantar esta medida rondaría un gasto de 50 millones de euros, “cantidad razonable que garantiza la igualdad”.

Además, estas propuestas se financiarían con los 500 millones de euros adicionales que la Junta ha recibido del Gobierno en materia de entregas a cuenta, cifra que se conoció ayer. “Hay más que suficiente para cambiar el rumbo. Hace falta ambición, liderazgo y tener voluntad. El PSOE la tiene; Mañueco no. Vamos a dar la talla. Empieza un nuevo ciclo político en la Comunidad y combatiremos con todas nuestras fuerzas para dar el impulso que esta tierra necesita”, concluyó.