Tudanca denuncia que “nadie ha asumido alguna responsabilidad” por los graves incendios registrados el pasado verano en la provincia de Zamora

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, denunció hoy que “nadie ha asumido alguna responsabilidad” por los graves incendios registrados el verano de 2022 en la provincia de Zamora. “Para que no vuelva a pasar, alguien debería asumir alguna responsabilidad, que no lo han hecho. El año pasado, una de cada cuatro hectáreas que se quemaron por los incendios en toda España fueron aquí. Se quemaron más de 55.000 hectáreas. Hay que hacer memoria, porque lo que sucedió el año pasado no puede volver a pasar”, recalcó.

“Dijimos que había que limpiar el monte, que había que escuchar a la gente del medio rural para saber cómo se hacen las cosas, cómo se ha hecho toda la vida; que había que tener un operativo todo el año para que, sabiendo que el cambio climático iba a ponernos las cosas más difíciles, que iba a haber episodios de sequía cada vez más intensos, estuviéramos preparados. Y no nos escucharon. No nos hicieron caso y pasó lo que pasó”, añadió.

Luis Tudanca hizo estas declaraciones en Villardeciervos (Zamora), antes de participar en un acto electoral en el Salón de la Juventud de ese municipio, en el que también intervinieron la procuradora socialista por Zamora Inmaculada García, el secretario general de PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, y el candidato a la Alcaldía de Villadeciervos, José Manuel Soto.

Antes, acudió también a Tábara, donde participó en una mesa informativa, junto con el candidato a la Alcaldía, Antonio Juárez. También acudió la secretaria de Organización del PSCyL, Ana Sánchez. “Venimos de Tábara también, de ver cómo un alcalde socialista ha sido capaz, en una legislatura, la más complicada de la historia de la democracia, con una crisis, una pandemia, con lo que sucedió con los incendios el año pasado, de mostrar que se pueden hacer más cosas en cuatro años de las que el Partido Popular hizo en más de 20”, aseguró.

“Se trata de creerse que esta tierra tiene posibilidades, tiene oportunidades; de que aquí haya gente como Soto, que no se calla, que no se resigna, que alza la voz. Esta es la rebelión contra el silencio, contra muchos años de abandono. La rebelión contra todos los que han querido que esta tierra se cerrara, que no le quedara a la gente de aquí nada más que marcharse porque no había posibilidades de futuro”.

Luis Tudanca se refirió a los gobiernos del Partido Popular como “los que han cerrado los consultorios médicos -porque los han cerrado; los que han dejado a esta tierra sin médicos, los que consideran que los vecinos de la Sierra de la Culebra no merecen tener los mismos servicios públicos que las ciudades, los que han dado por perdida la batalla para hacer frente a la despoblación y los que, hace un año, quisieron que esta tierra, una vez más, se callara” y sentenció: “Pero no se calló y no se va a callar”.

“Promesas incumplidas”

El secretario general del PSCyL aludió a los efectos y las sensaciones provocadas por los incendios en la Sierra de la Culebra, claramente perceptibles en la actualidad. “El año pasado, con el corazón en un puño, vimos cómo muchos pueblos estuvieron a punto de ser arrasados, cómo perdieron la vida cuatro personas, cómo hoy todavía, un año después, todavía tenemos el corazón encogido viendo cómo el monte está arrasado.

cómo ha habido miles y miles de hectáreas que todavía tienen este color negro desolador”, describió.

“Y no nos resignamos porque la respuesta en aquel momento fueron, una vez más, promesas. Cuántas décadas de promesas incumplidas en esta tierra. 35 millones de euros iban a dar en ayudas a la Sierra de la Culebra después de los incendios, dijo Mañueco; 40 millones de euros prometieron también para un plan de desarrollo de la Raya. Hoy, ni 40 ni 35 ni nada. No hay nada”, insistió.

Asimismo, reiteró que “ni, tan siquiera, han tenido la sensibilidad de pedir perdón y de asumir alguna responsabilidad” y apostilló: “Es que, hoy, el responsable de volver a proteger a esta tierra de los incendios es el mismo: el señor Suárez-Quiñones. Es el mismo: el señor Mañueco. Es el mismo: el del concierto solidario, que se tuvieron que zampar también gracias a que gente como Soto no está dispuesta a que le tomen el pelo a los vecinos de Villardeciervos y de toda la Sierra de la Culebra”.

En este contexto, aseguró que “hemos sido la vergüenza nacional por lo que sucedió” y acusó de “ir de ridículo en ridículo” a la Administración autonómica. “Pero lo peor es que la Sierra de la Culebra sigue con una sanidad absolutamente deficiente, sigue sin profesionales sanitarios suficientes, con consultorios médicos cerrados y sin un dispositivo de prevención y extinción de incendios digno y, desde luego, sin ayudas que compensen -si es que se puede compensar- lo que sucedió el año pasado”, enumeró.

“No nos vamos a rendir. No vamos a permitir que la Sierra de la Culebra sea silenciada, que la dejen sin voz. Vamos a seguir alzándola para que haya sanidad pública digna, educación pública digna y un dispositivo suficiente para proteger nuestro medio ambiente, que es una de las mayores riquezas”, anotó.

Campo

Luis Tudanca se refirió también a la “protección” a agricultores y ganaderos ante la grave sequía y acusó a la Junta de falta de ayudas al sector. “Cuando lo están pasando tan mal, lo que sí sabemos es que el Gobierno de España, en 2022 y 2023, ha dado 400 millones de euros a los agricultores y ganaderos de esta tierra en ayudas para compra de combustible, para los fertilizantes, para la contratación de seguros, en ayudas directas; 500 millones de euros en inversiones para la modernización en regadíos. El otro día, en el Consejo de Ministros se aprobaron 2.200 millones de euros más para ayudar a nuestro campo”, destacó.

“Convendría que la Administración directamente responsable, que es la Junta de Castilla y León hiciera algo porque, hasta ahora, han sido cero euros lo que le ha dado la Junta de Castilla y León al campo de nuestra tierra para ayudarles a afrontar esta sequía. Ni un solo euro. Y el señor Carriedo, portavoz de la Junta, dice un día que va a haber ayudas directas; al día siguiente, se reúne el Consejo Regional Agrario y dice el consejero de la siembra que nada de eso y que, igual, ya convocarán otro para que vaya Mañueco a hacerse la foto. Ya está bien. Es absolutamente intolerable”, consideró.