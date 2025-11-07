Valladolid acoge el I Salón de la Tapa Sin Gluten, una cita pionera de gastronomía inclusiva

La Asociación Celíaca de Castilla y León (Acecale), en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid a través de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, organiza el I Salón de la Tapa Sin Gluten, un evento gastronómico único que demostrará que la cocina sin gluten puede ser creativa, deliciosa y accesible para todos.

La cita tendrá lugar el sábado 8 de noviembre en la Cúpula del Milenio, como antesala de los certámenes Nacional y Mundial de Tapas. El encuentro reunirá a chefs y establecimientos comprometidos con la restauración sin gluten, para consolidar a Valladolid como referente nacional de la gastronomía inclusiva.

El objetivo de esta iniciativa es visibilizar la hostelería sin gluten, fomentar el turismo accesible y romper mitos sobre la alimentación celíaca, para promover una cultura del tapeo para todos, siempre garantizando la seguridad alimentaria.

El evento contará con tapas elaboradas por reconocidos establecimientos vallisoletanos como Caroba, Pide por Esa Boquita, RíoLuz, Qrêm y L’Atelier, que mostrarán su creatividad en la cocina sin gluten. Además, el programa incluirá un ‘showcooking’ con degustación, en el que los cocineros participantes explicarán la elaboración de dos tapas, compartiendo con el público sus recetas, técnicas y productos utilizados.

Asimismo, se celebrarán charlas temáticas en torno a la 'Gastronomía al servicio de la salud y la inclusión social', la presentación del ‘Proyecto de Restauración Sin Gluten' y “La cocina sin gluten en lo más alto', que abordarán el papel de la restauración inclusiva en la sociedad actual.

El salón ofrecerá también sorteos de exclusivas experiencias gastronómicas en destacados establecimientos colaboradores de Acecale, entre ellos Niza, À Table, Las Kubas, Brook, Brest, Le Bistró, Urban y Bundi.

Con todas las plazas agotadas a pocas horas de su inauguración, el I Salón de la Tapa Sin Gluten se perfila como un referente en el panorama gastronómico nacional, un escaparate para chefs comprometidos con la cocina inclusiva y una oportunidad para que las personas celíacas puedan disfrutar de una experiencia culinaria segura, sabrosa y participativa, formando parte de eventos que habitualmente no están adaptados a sus necesidades.