La Junta ejecuta las obras de emergencia para la mejora de la carretera entre Villar del Río y Castilruiz, en Soria

La Junta de Castilla y León mantiene su compromiso con el mantenimiento y la modernización de la Red Autonómica de Carreteras, la más extensa de España con más de 11.500 kilómetros. Este esfuerzo continuado permite actuar con rapidez y eficacia ante cualquier incidencia que pueda afectar a la seguridad de los usuarios y al buen estado de las infraestructuras.

En este contexto, el director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Puerta, acompañado de la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, y de alcaldes de la zona, ha visitado las obras de emergencia que la Junta ejecuta en la carretera SO-630, entre Villar del Río y Castilruiz (Soria), con una inversión de 1,3 millones de euros. La intervención se desarrolla a lo largo de un tramo de 16 kilómetros, comprendido entre la SO-615 (Matalebreras) y la SO-P-1123 (Castilruiz), con un plazo de ejecución de cuatro meses.

Durante la visita, Jesús Puerta ha subrayado que “la prioridad de la Junta es garantizar la seguridad vial y la movilidad en todos los territorios, especialmente en las zonas rurales, donde las carreteras son un elemento esencial para la comunicación y la actividad económica”.

El director general ha explicado que esta actuación responde a la necesidad de intervenir con rapidez tras detectarse daños en el firme agravados por las condiciones meteorológicas de los últimos meses. En este sentido, ha destacado que “la rápida respuesta de la Junta demuestra la eficacia de los mecanismos de emergencia previstos para conservar en buen estado las carreteras autonómicas”.

Los trabajos permitirán corregir las deformaciones producidas en la calzada y restablecer las condiciones óptimas de circulación, contribuyendo a mejorar la seguridad de los usuarios y la calidad de la infraestructura.

Puerta ha recordado que “la conservación de la red autonómica es una prioridad permanente de la Junta, que continúa invirtiendo en la mejora de las comunicaciones de la provincia de Soria, impulsando la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades”.

Esta actuación se suma a otras intervenciones recientes en la SO-630 y otras vías provinciales, que refuerzan la estrategia del Ejecutivo autonómico para garantizar infraestructuras modernas, seguras y sostenibles, esenciales para el desarrollo equilibrado del territorio.

Inversiones en Soria

Las actuaciones previstas en materia de carreteras dentro del proyecto de presupuestos de 2026 en Soria alcanzan los 12,14 millones de euros, un aumento de 2,77 millones de euros respecto a 2024.