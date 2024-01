Valladolid sigue siendo el epicentro del mundo de la moto pese a la gripe

La edición número 42 de "Pingüinos", la concentración motera invernal más importante de Europa, ha llegado a su fin este domingo en Valladolid, con grandes sensaciones a pesar de que no se han superado las 43.000 inscripciones del pasado año.

Si bien, los 38.550 participantes supone una muy buena cifra teniendo en cuenta las circunstancias adversas que ha habido, como la dificultad de desplazamiento debido a las inclemencias meteorológicas y por el repunte de los casos de gripe, según destacaba este domingo el responsable de la organización de la concentración motera, José Manuel Navas, quien ponía en valor también que apenas se hayan registrado incidentes destacados, puesto que se produjeron cinco accidentes de moto, pero sin consecuencias graves.

Al respecto, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, explicaba que en tres de ellos los implicados fueron trasladados a los hospitales de la ciudad, pero sin heridas de gravedad, a los que se añadió un atropello, cuya víctima fue ingresada en el Hospital Río Hortega, "aunque sin mayor trascendencia".

El primer edil vallisoletano se mostraba satisfecho y hacía un balance positivo de esta concentración, entre otras cosas, por la ocupación hostelera así como por una repercusión económica que estima en unos 5 millones de euros. Una cantidad que, según decía, se puede multiplicar por dos o tres "si se tiene en cuenta la imagen que Pingüinos y Valladolid transmiten a toda España, y también a otros países".

Carnero felicitaba a Turismoto por que un año más ha demostrado su “saber hacer” con un éxito de convocatoria en todas las actividades organizadas en el recinto y, sobre todo, en los desfiles de banderas y de antorchas llevados a cabo por las calles de la ciudad, y destacaba igualmente el incremento del uso del servicio de lanzadera de autobuses gratuitos para conectar el centro de la ciudad con la zona de acampada, conocida como "Ciudad Pingüinos", con 5.500 usuarios, frente a 4.460 del año anterior. Un 22 por ciento más. En este sentido, el alcalde avanzaba que teniendo en cuenta esta "gran acogida", el año que viene se aumentarán las frecuencias y los horarios de este servicio de bus.

Finalmente, se refería a la hospitalidad de la que hacen gala los vallisoletanos siempre y por ello invitaba a todos a acercarse a la ciudad en cualquier momento, "porque siempre van a encontrar algo para ver y hacer".

En esta 42 edición se han otorgado los ‘Pingüinos de Oro’ al piloto Víctor López, quien este verano se ha convertido en el primer español en ganar una carrera en la Isla de Man, del Manx Grand Prix, y para el Moto-Club Bañezano y su Circuito Urbano.

Además, los ‘Pingüinos de Honor’ han sido para Chicho Lorenzo, padre de Jorge Lorenzo, y quien en la actualidad dirige la escuela de conducción deportiva, técnicas de pilotaje y seguridad, ‘Chicho Lorenzo School’, y Beatriz Neila, la primera piloto clasificada para participar en el mundial femenino de motociclismo.

Además, también se hizo un homenaje a la Policía Nacional, por su segundo centenario, y se reconoció al visitante más madrugador -que un año más fue José Miguel Dilla, "El abuelo"-, al más lejano, al grupo más numeroso, al más veterano y al más joven, entre otros.