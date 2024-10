Vázquez: "El Gobierno de Mañueco es sólido; agotará la legislatura"

El secretario general del PP en Castilla y León, Francisco Vázquez, ha afirmado este viernes que el gobierno autonómico es "sólido" y "estable" por lo que "va a agotar la legislatura" pese a encontrase en minoría tras la ruptura de VOX.

Al clausurar la primera Junta Directiva Provincial del curso político por parte del PP abulense, Vázquez ha afirmado que el PP es "el partido de Castilla y León" y que se ha quedado "solo" en la defensa de la Comunidad.

En este contexto, ha criticado a VOX, sin nombrarlo, al señalar que tras su salida del ejecutivo autonómico ha demostrado que "no quieren ni gobernar, ni no gobernar, y eso no vale".

"Os puedo asegurar que el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco es sólido, estable y que va a agotar la legislatura", ha afirmado el número dos del PP de Castilla y León antes de afirmar que es un Ejecutivo que "da certeza a los castellanos y leoneses".

Tras denunciar que Castilla y León es una comunidad "infrafinanciada", Francisco Vázquez ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), "está en contra de Castilla y León" y que "la perjudica todo lo que puede".

Respecto a la anulación de las elecciones primarias dentro del PSOE de Castilla y León, Vázquez ha indicado que su secretario general, Luis Tudanca, siendo "uno de los más sumisos al 'sanchismo', se ha rebelado no para beneficiar a Castilla y León, sino cuando le han dicho que le van a echar".

En este sentido, el secretario autonómico del PP ha señalado que Tudanca ha levantado la voz "por su beneficio personal