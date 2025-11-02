Villanueva de Duero cuenta ya con un moderno gimnasio municipal

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, junto al alcalde de Villanueva de Duero, Saúl Ortega, han visitado esta mañana el nuevo gimnasio municipal, cuyo equipamiento y acondicionamiento ha sido financiado al 100% por la Diputación de Valladolid, a través del Plan V, con una inversión total de 42.372 euros.

El alcalde del municipio ha asegurado que este era un momento importante para el municipio porque lo que hoy se ha inaugurado “es mucho más que un edificio, es ilusión, ganas de cuidarnos y de seguir creciendo juntos como pueblo”. Y por ello ha querido agradecer “a la Diputación de Valladolid por su apoyo y por creer en los pueblos pequeños, que también tenemos grandes sueños. Y, por supuesto, a todos los vecinos y vecinas de Villanueva, por confiar en esta forma de trabajar en equipo, con cercanía, con esfuerzo y con cariño. Cada proyecto como este demuestra que cuando nos unimos, Villanueva crece. Crece en servicios y en calidad de vida.” Y ha animado a los vecinos a disfrutar de este nuevo espacio que ha sido viable gracias a la financiación íntegra de la institución provincial a través del Plan V.

La nueva instalación permitirá mejorar la oferta deportiva del municipio, dotando a los usuarios de un espacio funcional y versátil que contribuye a fomentar la práctica deportiva y a dinamizar la vida social y comunitaria de Villanueva de Duero.

Gracias al Plan V, la Diputación financia el 100% de la maquinaria y adecuación del espacio que han supuesto un total de 42.372 euros, lo que ha permitido al Ayuntamiento llevar a cabo el proyecto sin tener que asumir carga económica alguna, reforzando así la cooperación entre administraciones y garantizando inversiones directas en los pueblos de la provincia.

PLAN V 2025

El Pleno de la Diputación aprobó el pasado mes de marzo la convocatoria y las Bases del Plan V 2025, dotado con un importe total de 8 millones de euros. Todas las actuaciones incluidas se financian al 100 % por parte de la institución provincial.

La asignación económica a cada municipio se calcula combinando una cantidad fija para todos, junto con otra variable en función de su número de habitantes, garantizando así una distribución equitativa entre los distintos territorios.

De este modo, el Plan considera los siguientes módulos indicativos: todos los municipios recibirán 11.000 euros fijos más 33,25 euros por habitante; las Entidades Locales Menores obtendrán 9.000 euros fijos más 33,25 euros por habitante; y, los Núcleos separados lograrán 7.000 euros fijos más 33,25 euros por habitante.