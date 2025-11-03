Obras del Parque Ventas: este lunes finalizan las afecciones diurnas al tráfico en la M-30

La M-30 ha recuperado desde primera hora de esta mañana el carril de circulación en sentido norte que permanecía ocupado desde el pasado mes de julio con motivo de las obras de Parque Ventas. De esta manera, la vía de circunvalación cuenta desde hoy con todos sus carriles operativos, algo que sucede con un mes y medio de antelación respecto al calendario inicialmente previsto. La buena marcha con la que se están desarrollando los trabajos va a permitir que a partir de ahora únicamente se produzcan afecciones al tráfico en horario nocturno.

MADRID.-Arracan el lunes los trabajos previos de Parque Ventas con corte nocturno en el tronco central de la M-30 Europa Press

Tras la ejecución de un total de 153 pilotes, que se completó entre el mes de agosto y los primeros días de septiembre, los trabajos se centran ahora en la instalación, en horario nocturno, de las 128 pilas que sostendrán la futura cubierta, de las que ya se han dispuesto 73, un 57 % del total. Estas pilas, que tienen una longitud de 6,40 metros y un peso aproximado de 22,9 toneladas cada una, seguirán poniéndose hasta el mes de diciembre. Asimismo, está previsto que a finales de noviembre puedan empezar a colocarse las primeras de las 96 vigas transversales que conformarán la cubierta.

Parque Ventas es el proyecto de transformación urbana que generará un nuevo espacio de 16.370 m2 sobre la M-30 conectando los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal. Este contará con zonas peatonales, ajardinadas y estanciales en las que se plantarán 960 nuevos árboles y más de 48.800 arbustos y se instalarán juegos infantiles, elementos de calistenia, una pequeña zona de actuaciones al aire libre, un kiosco, fuentes y bancos. La actuación, que coserá una brecha urbana y mejorará la calidad de vida de los vecinos de la zona, supone una inversión de 78,9 millones de euros y se extenderán hasta la primavera de 2027.