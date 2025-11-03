Directo
Dimisión Carlos Mazón, en directo: candidatos a presidente de la Generalitat, reacciones y última hora
Mazón anuncia su dimisión: "Apelo a la responsabilidad para elegir nuevo presidente de la Generalitat"
El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, comparecerá este lunes ante los medios de comunicación para informar de las conversaciones mantenidas a lo largo del domingo sobre su futuro político con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, anunció este domingo que Feijóo hablaría a lo largo del día con Mazón para analizar la situación política en esta comunidad, lo que generó un gran revuelo mediático, que llevó a periodistas y a familiares de las víctimas de la DANA a concentrarse este fin de semana a las puertas del Palau de la Generalitat a la espera de noticias.
Finalmente, desde el PP de la Comunitat Valenciana anunciaron que Mazón informará del contenido de estas conversaciones este lunes en una comparecencia pública, después de que este domingo el president de la Generalitat y del PPCV mantuviera varias conversaciones con Feijóo "en el marco del proceso de reflexión" que anunció el pasado jueves tras el funeral de Estado con las víctimas de la DANA del día anterior, cuando fue increpado por varias de ellas al inicio y al final del acto.
Dimisión de Carlos Mazón, en directo
Mazón, el candidato popular al que menos le costó llegar al Palau
Era un 3 de julio de 2021 y Carlos Mazón arrasó en el congreso del Partido Popular en la Comunitat Valenciana. Más del 99% de los votos fueron para este candidato llegado de Alicante y que los populares habían elegido para intentar recomponer el partido y, sobre todo, para volver a gobernar.
Lea aquí cómo fue el ascenso de Mazón a la Generalitat, por Noelia Camacho.
El futuro de Mazón, en el aire
El hasta ahora president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado su dimisión. Sin embargo, su futuro sigue en el aire, pues su comparecencia ha estado marcada por la ambigüedad y los ataques constantes al Gobierno de Pedro Sánchez.
La incógnita se instala ahora en si Mazón mantendrá su acta de diputado en las Cortes Valencianas (con lo que mantendría su aforamiento de cara al proceso judicial que enfrenta) o, por el contrario, renunciaría a dicha acta y, de tal manera, podría ser juzgado como un ciudadano de a pie.
Finaliza la comparecencia de Mazón
Mazón carga contra el Gobierno en su última comparecencia como president
"El Gobierno de España, con su presidente a la cabeza, ha negado herramientas en la reconstrucción solo para dañarme políticamente. Ha perjudicado a las víctimas", ha asegurado el hasta ahora president.
"Espero que cuando baje un poco el ruido, la sociedad pueda distinguir enyte un hombre que se ha equivocado y una mala persona", ha rematado.
Mazón: "Ya no puedo más. Ha sido un honor"
El president Mazón ha asegurado que "ya no puedo más", al tiempo que ha asegurado que sabe "que el futuro president será capaz de liderar la reconstrucción".
Mazón anuncia su dimisión: "Apelo a la responsabilidad para elegir nuevo presidente de la Generalitat"
"Liderar la reconstrucción requiere de una fuerza especial que ni yo ni mi familia tenemos ya", ha explicado el hasta ahora president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.
"Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo", ha espetado.
Mazón incide en el bulo de que AEMET no informó de la alerta roja por la DANA
Mazón ha justificado la ausencia en sus labores asegurado que, la "campaña de acoso" que vivió, fue "para tapar los tremendos fallos que tuvieron las agencias del Gobierno".
Mazón, sobre las críticas por su gestión: "He vivido una campaña brutal para llamarme asesino"
El president de la Generalitat Valencia, Carlos Mazón, ha asegurado que ha "vivido una campaña brutal para llamarme asesino".
Mazón: "Cometí errores, lo reconozco, y voy a vivir con ellos toda mi vida"
El president Mazón ha asegurado que "sé que cometí errores, lo reconozco, y voy a vivir con ellos toda mi vida".
Por este motivo, ha añadido que "he pedido perdón. y hoy lo vuelvo a repetir".
Mazón: "Cometí el error de mantener mi agenda de ese día"
"Debí haber tenido la visión política de cancelar mi agenda y desplazarme hasta allí", ha explicado.
Mazón: "Es el día de reconocer los errores propios"
"Hoy es el primer día como excepción que haré referencia a mi persona", ha explicado Mazón, al tiempo que ha explicado que "quiero compartir la reflexión que llevo haciendo desde la riada. Es hora de reconocer los errores propios".
En este sentido, Mazón ha explicado que "permití que se generaran toda clase de bulos por no dar explicaciones a tiempo".
Mazón aprovecha su última comparecencia para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez
"Todo este despliegue lo estamos haciendo solos, sin ninguna aportación a fondos perdidos del Gobierno", ha explicado Carlos Mazón sobre las labores de reconstrucción; algo que es ciertamente falso.
"La falta de ayuda durante las primeras horas fue clamorosa", ha espetado, que ha rematado añadiendo que "queríamos ayuda, la pedimos, y jamás la recibimos", en referencia a la frase inventada que se popularizó sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Mazón, sobre la reconstrucción: "¡Qué pronto se dice y qué pronto se ha hecho!"
Mazón ha asegurado que "jamás un Gobierno autonómico ha abordado un reto anímicamente parecido".
"¡Qué pronto se dice y qué pronto se ha hecho!", ha explicado sobre la reconstrucción.
Mazón: "He decidido hacer un balance más personal tras los últimos 12 meses"
El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha comenzado asegurando que "he decidido hacer un balance más personal tras los últimos 12 meses".
Mantiene que durante todo este tiempo siempre ha tenido "el mismo criterio", aunque ha lamentado que "ante una situación tan grave, hablar de mi situación personal y futuro político, me pareció una frivolidad".
Mazón anuncia que ha hablado esta mañana con Felipe VI
"Después de haber hablado con SM el Rey esta misma mañana para agradecerle siempre su apoyo con la Comunitat Valenciana, quiero empezar agradeciéndole su lealtad, grandeza y apoyo a los valencianos en todo momento", ha espetado.
Comienza la declaración institucional de Carlos Mazón
Máxima expectación ante la llegada de Mazón
Los periodistas se agolpan en la sala habilitada en el Palau de la Generalitat a la espera de que el -por ahora- president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, comience su declaración institucional, que estaba prevista a las 09:00 horas.
Por su parte, el president estará arropado en esta rueda de prensa por todo su Consell.
Informa Alicia Martí desde Valencia.
Mazón comparecerá en breves instantes
La declaración institucional de Carlos Mazón comenzará en breves instantes, pues la comparecencia está convocada para las 09:00 horas.
El anuncio de Mazón coincide con la declaración de Vilaplana ante la jueza
Esa comparecencia de Mazón tendrá lugar el mismo día que la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha citado como testigo a la periodista Maribel Vilaplana -que comió con el president en el restaurante El Ventorro el 29O- para ayudar a esclarecer lo que hizo en esas horas. Por lo pronto, la jueza le ha pedido el tiket del parking para que lo aporte en su declaración.
Además, el lunes es también el día en que Feijóo ha convocado al Comité Ejecutivo Nacional del PP, al que asistirán 'barones' territoriales de la formación. En este momento, esa cita estará marcada por la previsible salida de Mazón.
Una presión incipiente dentro del PP
En las últimas horas ha crecido la presión interna dentro del partido para que Mazón dé un paso atrás y dimita. A eso se suma que este pasado domingo por la tarde familiares de víctimas mortales de la DANA del 29 de octubre de 2024 se concentraron a las puertas del Palau de la Generalitat para volver a exigir su dimisión, algo en lo que no han cesado desde hace un año.
La posible sucesión de Mazón
El sábado se conoció que los principales dirigentes del PP de la Comunitat Valenciana apoyan de forma unánime al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, como figura de consenso al frente del partido en sustitución de Mazón, y que ya habrían trasladado ese apoyo a la dirección nacional del PP en Madrid.
Mazón ya está en el Palau de la Generalitat
Según informa RTVE, Carlos Mazón ya se encontraría dentro del Palau de la Generalitat, donde presumiblemente anunciará su dimisión en poco más de 30 minutos.
Las 48 horas que agotaron la paciencia de Génova
Coincidió con el día de difuntos. Ese momento en que se dio cuenta de que estaba solo y envuelto en sombras. Este sábado, el presidente de la Generalitat valenciana y del PP regional, Carlos Mazón, aún mantenía su intención de seguir adelante e incluso se reafirmaba en su objetivo de cambiar a algunos miembros de su Consell para afrontar con más brío una reconstrucción posdana a la que se aferra para llegar a 2027.
Lea la crónica completa de Toni Ramos, aquí.
Mazón comparecerá a las 09:00 horas
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, comparecerá a partir de las 09:00 horas desde el Palau de la Generalitat para dar a conocer su decisión.
Buenos días, comienza el minuto a minuto sobre la última hora de la decisión de Carlos Mazón.
