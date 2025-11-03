Dimisión Carlos Mazón, en directo: candidatos a presidente de la Generalitat, reacciones y última hora

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, comparecerá este lunes ante los medios de comunicación para informar de las conversaciones mantenidas a lo largo del domingo sobre su futuro político con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, anunció este domingo que Feijóo hablaría a lo largo del día con Mazón para analizar la situación política en esta comunidad, lo que generó un gran revuelo mediático, que llevó a periodistas y a familiares de las víctimas de la DANA a concentrarse este fin de semana a las puertas del Palau de la Generalitat a la espera de noticias.

Finalmente, desde el PP de la Comunitat Valenciana anunciaron que Mazón informará del contenido de estas conversaciones este lunes en una comparecencia pública, después de que este domingo el president de la Generalitat y del PPCV mantuviera varias conversaciones con Feijóo "en el marco del proceso de reflexión" que anunció el pasado jueves tras el funeral de Estado con las víctimas de la DANA del día anterior, cuando fue increpado por varias de ellas al inicio y al final del acto.

Dimisión de Carlos Mazón, en directo