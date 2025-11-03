¿Qué santo se celebra hoy, 3 de noviembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

¿Qué santos se celebran hoy, lunes 3 de noviembre?

San Martín de Porres: san Martín de Porres es el santo de la humildad. Popularmente conocido como Fray Escoba, este dominico originario de Lima, Perú, fue el primer mestizo canonizado por la Iglesia.

Ermengol de Urgel: Ermengol de Urgel, obispo y santo, fue obispo de la Seo de Urgel entre 1010 y 1035. Es el patrón de la Diócesis de Urgel y de la ciudad, así como de la localidad de Pont de Bar y de otras localidades.​

Pedro Francisco Nerón: san Pedro Francisco Nerón, presbítero de la Sociedad de Misiones Extranjeras de París y mártir, que, en tiempo del emperador Tu Duc, vivió tres meses encerrado en una cueva estrechísima, donde, herido atrozmente con varas, se abstuvo durante tres semanas de todo alimento y consumó su martirio al ser finalmente decapitado.

Silvia de Sicilia: madre del Papa San Gregorio Magno, Silvia destacó por su gran piedad y por otorgar a sus hijos una excelente educación.

San Martín de Porres: vida y pontificado

San Martín de Porres es una figura destacada en la historia de la Iglesia Católica, conocido por su vida de servicio y dedicación a los más necesitados. Nació el 9 de diciembre de 1579 en Lima, Perú. Era hijo de un noble español, Juan Martín de Porres, y de una esclava africana, Ana Velázquez, lo que le otorgó un origen mestizo.

Desde temprana edad, San Martín mostró inclinaciones hacia la piedad y el servicio a los demás. A pesar de las dificultades debido a su origen, cultivó una profunda vida espiritual y una gran compasión hacia los pobres y los enfermos. A los 15 años, se unió a la Orden de los Dominicos como hermano lego. A pesar de no ser un sacerdote, dedicó su vida al servicio de la comunidad y a la atención de los enfermos.

Es importante aclarar que San Martín de Porres no fue un pontífice en el sentido tradicional, ya que no ocupó el cargo de Papa. Sin embargo, su canonización refleja el reconocimiento de su vida ejemplar y su dedicación al servicio de Dios y de los demás.

Fue canonizado por el Papa Juan XXIII el 6 de mayo de 1962, lo que lo convirtió en un modelo de vida cristiana y un intercesor para aquellos que buscan justicia social y compasión.

Canonización y legado

San Martín se destacó por su compromiso con los pobres y los enfermos, atendiendo a quienes nadie más quería ayudar. Su labor era incansable, brindando no solo atención médica, sino también alimento y consuelo espiritual.

Se le atribuyen muchos milagros durante su vida, incluidos curaciones y la capacidad de comunicarse con los animales. Su fama de santidad se extendió rápidamente en su vida y después de su muerte.

Patronazgo

San Martín de Porres es el patrón de los mestizos, los pobres, los animales y de la justicia social, y su festividad se celebra el 3 de noviembre. Su legado continúa inspirando a muchas personas a vivir con compasión y dedicación hacia los demás, y su vida es un testimonio de la importancia de la humildad y el servicio.