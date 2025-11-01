La Guardia Civil detiene a 22 personas de una organización dedicada a la venta ilegal de medicamentos por internet

La Guardia Civil ha detenido, en el marco de la operación 'Grecofar', a 22 personas pertenecientes a una organización dedicada a la venta ilegal de medicamentos por Internet.

Según ha informado la Guardia Civil, este sábado, en un comunicado, los detenidos adquirían estos medicamentos con recetas falsas. Gracias a la investigación se pudo determinar que estos medicamentos eran comúnmente utilizados para el consumo de drogas.

A los detenidos se les imputan los supuestos delitos contra la salud pública, organización criminal y falsedad documental.

La operación comenzó cuando se tuvo conocimiento de la aprehensión de gran cantidad de medicamentos psicotrópicos en una empresa de paquetería de la localidad de Benavente (Zamora). Los agentes realizaron gestiones para averiguar la trazabilidad de los medicamentos, así como el origen y la legalidad de las recetas usadas para ser dispensadas.

Con el operativo, los agentes lograron determinar que los medicamentos provenían de recetas electrónicas privadas del mismo colegiado. Este prescribía un medicamento comúnmente usado en el consumo de drogas y cuyo transporte hacia el norte de África es habitual para su posterior mezcla con hachís. La finalidad de esta composición es elaborar "karcubi", conocida como "la droga de los pobres".

Una vez detenida la persona que se dedicaba a elaborar y posteriormente vender las citadas recetas médicas, localizaron a su principal colaborador, quien se encargaba de vender las recetas a través de aplicaciones de mensajería.

Además, han identificado a las conocidas "mulas económicas", titulares de las cuentas bancarias donde se recibía el dinero obtenido de las ventas, así como a un vecino de Majadahonda (Madrid), el cual realizaba un gran acopio de medicamentos, vendidos posteriormente de manera ilícita por redes sociales, siendo vinculados gran cantidad de usuarios finales de las recetas médicas.

Las investigaciones finalizaron con el registro domiciliario en Majadahonda donde la Guardia Civil incautó "gran cantidad de medicamentos, sustancias estupefacientes, recetas y sellos médicos falsificados, además de material informático", según han informado.

En total, las detenciones de los implicados han tenido lugar en Alicante, A Coruña, Ávila, Barcelona, Burgos, Baleares Granada, Madrid, Málaga, Salamanca, Santander, Valencia y Vizcaya.

La Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil ha contado con la colaboración del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y el Área de Inspección Farmacéutica de la Comunidad de Madrid. Las diligencias instruidas, los objetos incautados y las personas detenidas han sido puestos a disposición de la sección 6 del Tribunal de Instancia de la localidad de Majadahonda.