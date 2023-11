PP, Vox, Soria Ya y Ciudadanos cargan contra la amnistía por ir contra la Constitución y la igualdad y PSOE y Podemos defienden un acuerdo por la convivencia

Los grupos parlamentarios de PP y Vox y las formaciones Soria Ya y Ciudadanos cargaron contra el acuerdo para una ley de amnistía que permitiría la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, por considerar que atenta contra la Constitución y contra la igualdad de todos los españoles; mientras que PSOE y Podemos defendieron un pacto con los independentistas por la “convivencia”.

El acuerdo entre el presidente del Gobierno en funciones y el de la Generalidad de Cataluña, Pedro Sánchez y Pere Aragonès, llegó hoy a las Cortes, y centró buena parte de las intervenciones de los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios, tras la celebración de la Junta de Portavoces, donde se abordó el contenido del pleno que se celebrará el martes y el miércoles de la próxima semana.

El portavoz adjunto del PP, Miguel Ángel García Nieto, consideró la amnistía como una “absoluta tropelía y una sinrazón” que sólo responde a los intereses de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder. Aseguró el ‘popular’ que blanquear a delincuentes “juzgados y sentenciados es ir contra la ley” es “rendir a España a los independentistas”.

“Sánchez afirmaba que no cabía en la Constitución y ahora sostiene que es un instrumento legal para que Carles Puigdemont regrese como hombre de estado”, denunció, para asegurar que Sánchez está “sometiendo al poder judicial para respaldar una ley anticonstitucional, para lograr la Presidencia a cualquier precio”. Agregó que el pago a los independentistas supondrá también una “lesión” para los intereses de Castilla y León, porque lleva aparejado, dijo, “dotarles de dinero que es de todos”.

García Nieto arremetió además contra la “absoluta opacidad” del Gobierno en funciones en un acuerdo tan “trascendental” y recordó que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ya advirtió de que desde la Comunidad, emplearán “todos los instrumentos necesarios para defender los intereses de los castellanos y leoneses”. “Nos tendremos que defender”, resumió.

En el extremo opuesto, el portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, en la misma línea de ayer en Burgos, defendió la amnistía frente a la “fractura” provocada por las políticas de Mariano Rajoy. “Hoy estamos mejor que en 2017”, insistió una y otra vez, para ensalzar el trabajo de su secretario general, Pedro Sánchez, para ir “restañando” las heridas.

“Prefiero que haya menos independentistas y menos riesgo de fractura en España”, repitió, para exigir de nuevo a PP y Vox “prudencia” en sus declaraciones, y repetir que “muchos de sus padres fundadores se libraron de delitos terribles” con la amnistía del 1977. Lamentó también que se critique desde quienes han hecho senador a quien pactaba con Bildu o consejero de Cultura a quien escribía cartas en favor de ETA en un año en el que la banda terrorista asesinó a 80 personas. Insistió en que se perdonaron los delitos “que durante más de 40 años cometió un genocida” y hoy un consejero de Cultura declara BIC un monumento a esos genocidas”, por la pirámide de los italianos.

Tudanca concluyó que se trata de un “asunto complejo” pero reclamó “confianza” para Sánchez que en la “legislatura más endiablada”, dijo, ha logrado “un país más unido que nunca”. Lamentó en este contexto los “insulto de Vox” y sentenció: “Lo de sembrar el odio se les dio bien en el 36 y siguen con el mismo afán”.

El portavoz de Vox en el Parlamento regional, Carlos Menéndez (Vox), incidió en que España está asistiendo a cómo el PSOE “pretende destruir el constitucionalismo, el Estado de derecho y la igualdad de los españoles, con tal de permanecer en el Gobierno”. Criticó que la ley de amnistía “no responde a más interés que el de Pedro Sánchez, el presidente más corrupto de la democracia de este país” porque “un político amnistía a otros políticos. Cargó con el PSOE por defender exclusivamente intereses propios en vez de a los españoles, y lamentó que los socialistas “pongan a Vox en el centro de sus ataques”, algo que achacó a que su partido “siempre se ha manifestado de forma férrea en denunciar todas las tropelias que está cometiendo” el PSOE.

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, lamentó que se anuncie que “se va a vulnerar el Estado de derecho y que se va a vender la igualdad de los españoles” y consideró la situación “dramática para el conjunto del país, con la desagradable sorpresa de la complicidad de los miembros del PSOE en Castilla y León”. Igea trasladó que es preciso diferenciar entre la amnistía y el indulto, porque éste último es perdonar en aras a la convivencia, pero el primero es reconocer que “nunca debí aplicar las leyes y tu tenías razón”. “Amnistiando triunfa la tesis de quienes agredieron al Estado de derecho, de los que vulneraron la ley y agredieron a las fuerzas de orden público”.

“Espero que no salga adelante, si sale no será en nombre de la igualdad sino de la impunidad de el los poderosos, es lo menos igualitario que he visto en mi vida, un atropello al estado de derecho, y espero que la UE tome nota y evite que se cometa tamaña barbaridad”, resumió.

El portavoz de Soria Ya, Ángel Ceña, argumentó que los programas electorales son un contrato con la ciudadanía, y el del PSOE no llevaba en ningún punto la amnistía, por lo que “se ha vulnerado”. “No es positivo, se aleja de todo lo que se ha hablado durante la campaña electoral”. Además, criticó que ahora solo se habla de “amnistía, autodeterminación y condonación de deudas” que solo benefician a los nacionalistas, y se dejan de lado los problemas de la España vaciada, para cargar contra los diputados del PSOE en Soria, por no defender los intereses de los sorianos en esos pactos de legislatura.

Por último, en la línea de defensa del acuerdo, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, defendió que la amnistía es “una herramienta para desjudicializar el conflicto político de Cataluña”. “Es un conflicto político y hay que dar una solución política buscando el dialogo”, dijo, para insistir: “Creemos que es una buena herramienta para llevar el asunto a los cauces de la política, del dialogo y del entendimiento y creemos que puede ser positivo”.