Coronavirus: Torra pide al Gobierno mantener el confinamiento total en Cataluña

La portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, ha criticado la “incertidumbre" que transmite el Gobierno, porque todavía no ha concretado qué medidas tomará para los próximos días -una vez se prorrogue el estado de alarma hasta el 26 de abril-, y ha reclamado esta mañana que no se levanten las restricciones y se mantenga el confinamiento total decretado el pasado 28 de marzo. “Todavía no estamos en situación para decidir el desconfinamiento”, ha asegurado.

“Un desconfinamiento mal planificado puede ser el preludio de un segundo confinamiento y eso sería un desastre”, ha advertido Budó, por lo que ha pedido que el cierre total se mantenga, tal y como también indican los expertos que asesoran al Govern. En este sentido, ha recordado que los contagios diarios se van desacelerando, pero todavía son “elevados”. La autonomía acumula 29.647 contagios, después de que ayer se notificaran 1.324.

El conseller del Interior, Miquel Buch, ha explicado que los datos ahora “no son favorables” para el desconfinamiento y por ello pedirán que se mantenga el cierre total, como mínimo en Cataluña. Buch no ha concretado qué plazo debería de alargarse este escenario, algo que debe valorarse en función de la evolución de la pandemia. También ha confiado en que el Gobierno acepte esta petición y, en caso contrario, ha reclamado que dé alternativas para testar a toda la población.

Budó ha exigido también mayor concreción al Gobierno porque ahora “no se sabe qué alcance" tendrá la prolongación del estado de alarma -es decir, no se sabe quién podrá ir a trabajar- y ha considerado, en este sentido, que es “imprescindible” una buena planificación. La Moncloa ahora parece que se aleja de un escenario de “desescalada”. Asimismo, ha destacado que el Govern ha tenido una actitud “leal” con el Gobierno, participando en todas las reuniones y “ofreciendo colaboración”.

No obstante, ha vuelto a criticar la recentralización de competencias que, a juicio del Govern, se ha demostrado “ineficaz y poco ágil".

Budó ha recordado que el Govern también está preparando un plan de desconfinamiento que garantice un regreso a la normalidad y evitar riesgos de que haya rebrotes bajo el asesoramiento del doctor Oriol Mitjà.