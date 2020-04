Coronavirus: Cinco trucos de magia para aprender durante el confinamiento

¿Alguien quería se mago de pequeño? Ahora ni hace falta ser un ilusionista para realizar algún truco que otro en casa y dejar con la boca abierta a niños y no tan niños. Desde la aparición de “youtube” se ha creado una nueva cultura del truco casero, fácil de realizar, con los elementos que todos tenemos en casa. Si el aburrimiento aprieta en casa, nada como soltar uno de estos trucos y dejar con la boca abierta a quien tengas cerca, sean niños, que querrán que lo repitas mil veces, como un adulto, que sólo preguntará una y otra vez, ¿pero cómo lo has hecho? He aquí cinco muy sencillos para realizar en casa:

Trucos con monedas:

Uno de los maestros en tutoriales de magia en youtube es Julian Ribero, con entradas que tienen más de dos millones de visitas. Lo mejor que tiene son sus trucos con monedas, que se convierten en todo un fenómeno en las reuniones familiares. Aquí te enseñarán a aguantar la moneda levemente con el músculo del pulgar y así poder dar la sensación de que pase a un vaso por sorpresa de forma espectacular. No se necesita habilidad especial, sólo un pequeña práctica y a hacer magia.

Dirección: https://www.youtube.com/watch?v=jZYTAhJNy5o

Trucos con cartas:

Existen millones de trucos de cartas por aprender en la web, pero ningunos tan efectivos y sencillos como los que nos presentan en no Mr. Hacker. Aquí aprenderemos a que una carta nos indique el mismo número que un capítulo de un libro, a que parezca que un carta se transforma en otra con sólo meterla en un vaso o cambiar sin que nadie se de cuenta la primera carta de la baraja. Los juegos de cartas siempre son muy efectivos para sacar algún ¡oh! de asombro.

Dirección: https://www.youtube.com/watch?v=m1Uadami0Ew

Trucos de bar:

Hay miles de trucos de bar para asombrar a los adultos. No es exactamente trucos, pero sí oportunidades de dejar a todo el mundo con la boca abierta por una habilidad sencilla. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo meter una moneda dentro de una botella sin tocar la botella ni la moneda. Sölo tendrás que coger la moneda con una tarjeta de visita, subirla a la boca de la botella, y luego dar un toque a una de sus esquinas para que la carta salga volando y la moneda caiga en la botella. Salga o no, es superdivertido.

Dirección: https://www.thrillist.com/culture/cool-easy-bar-tricks

Trucos de efectos sorprendentes:

Se puede hacer magia con cualquier cosa. Aquí nos aleccionan cómo hacer creer que nos hemos atravesado un el mentón con dedo para que salga por la boca. Por supuesto, nadie se hará daño, sólo ha de construír con un poco de plastelina y un colorante casero un dedo postizo y mover las manos con rapidez para poder conseguir este efecto cuya primera reacción es de un susto absoluto y luego risas descontroladas. A los niños les encanta.

Dirección: https://www.youtube.com/watch?v=RAEkKs1LYtc

Hacer aparecer un pañuelo:

El mago Borja Montón es otra de las estrellas de los tutoriales caseros de magia, con visualizaciones que llegan a los tres millones. Este joven ilusionista tiene un gran truco con manipulación de objetos, en este caso pañuelos. Con una cuerda elástica y enrollando el pañuelo como un acordeón, se oculta en la parte exterior del codo, se aparece con el brazo en cabestrillo con naturalidad y puedes hacerlo aparecer como expulsado en cualquier momento. Una maravilla tan sencilla como eficaz

Dirección: https://www.youtube.com/watch?v=B46dwKD1ELU