Coronavirus: Torra avisa a Pedro Sánchez que tomará medidas “propias” si relaja el confinamiento

La reunión de esta mañana de presidentes autonómicos y Pedro Sánchez ha constatado la divergencia de estrategias para enfrentarse al coronavirus. En el encuentro, Quim Torra, que se opone a la relajación del confinamiento que ha permitido el Gobierno a partir de mañana -se podrán reanudar algunas actividades no esenciales-, ha avisado a Sánchez de que si no corrige su decisión el Govern “no se quedará de brazos cruzados” y tomará sus “propias” medidas y decisiones para proteger a la población.

En este sentido, cabe decir que ayer, el conseller del Interior, Miquel Buch, ya dejó entrever la dificultad que entraña desobedecer las decisiones del Gobierno porque eso implicaría pedir a los trabajadores que no acudan a sus puestos de trabajo sin tener garantizado que no perderán su empleo. Por eso, Torra ha enviado esta mañana una carta en la que pide a Sánchez que mantenga las mismas restricciones de estas dos semanas, porque si no es así, “pone en riesgo” la recuperación sanitaria, se deja “desprotegidos a miles de trabajadores” y se deja “indefensos a empresarios y autónomos”.

“El presidente Sánchez tiene tiempo de corregir su decisión. Peor que un confinamiento total son dos o tres confinamientos totales, como se ha visto en otros países como Italia e Irlanda", ha planteado, según remarcan de presidencia. En la Generalitat prevén que mañana saldrán a trabajar en torno a un millón de trabajadores en Cataluña, lo que consideran una “temeridad e imprudencia”, ya que recalcan que las Unidades de Cuidados Intensivos están al 89 por ciento de su capacidad, los profesionales sanitarios están sobrecargados y la situación en las residencias es “crítica”.

Por ello, Torra insiste en mantener todas las restricciones, tal como recomiendan los expertos que asesoran al Govern, y pide que Sánchez haga público el informe en que se basa para tomar su decisión.

Asimismo, el conseller de Trabajo, Chakir El Homrani, ha dicho esta mañana que la “decisión razonable” es mantener cerradas aquellas empresas que carezcan de medios de protección. “Soy consciente de que habrá empresas a las que les costará garantizar los equipos de protección individual (EPIs), pero si no los aseguran, no se podrá volver a abrir porque podemos tener un rebrote de la enfermedad”, ha asegurado en una entrevista en “Rac1”.