Bernardo Atxaga: «Habría que hacer una repetición de Sant Jordi»

¿Cómo se vive un Sant Jordi desde casa?

Cuando publiqué mi primer libro en castellano, “Obabakoak”, pasé por la editorial de Barcelona que lo publicaba. Acerté a escuchar la sentencia de un comercial de esa casa que decía: “Si en Sant Jordi hace sol, buen año. Si en Sant Jordi llueve, mal año”. Es decir, que según él, que sabía mucho de esto, Sant Jordi es desde ese lado, desde ese punto de vista económico, tiene un peso enorme. Si trasladamos esa sentencia al día de hoy, en principio es un descalabro. Como antes se hacía en las fiestas populares, había un domingo de repetición. Pues si hay una posible repetición de Sant Jordi, el descalabro puede dar lugar a un éxito enorme. Los lectores se están dando cuenta del peligro en el que se encuentra la industria editorial, todo lo que va unido al libro.

A lo largo del día, ¿tendrá contacto con los lectores a través de las redes sociales?

Sí, debo decir que si me pone nervioso estar en una caseta firmando libros, ahora al hacerlo vía con tantas aplicaciones, también me pone nervioso. Me siento más preocupado por si podré hacer la conexión que por otra cosa. Espero hacerlo si acierto con las aplicaciones.

¿Cómo podemos promocionar el libro en tiempos del coronavirus?

Todos sabemos el camino que hace el libro desde los cuadernos del escritor hasta el momento en el que un lector se va a un sillón o la cama con un libro, enciende la lámpara y se pone a leer. Ese el proceso. Si garantizamos todos esos pasos previos que se dan, pero los lectores no se pueden hacer con el libro, no se cumpliría ese final. Esa es la clave y si no funciona todo lo anterior, no voy a decir que no sirva, pero esos libros no llegan, no tendrá sentido. Estamos ahora como esos platillos en el circo que el payaso pone sobre un eje y dan vueltas. Ahora el plato da vueltas, pero no sabemos si caerá al suelo y se romperá.

¿Cómo podemos apoyar a las librerías? ¿Deben implicarse las Administraciones?

La fuerza está en la sociedad, en los propios lectores. Lo que debemos pedir a los lectores es que sean literales. Si se les dice a los niños que es bueno leer, si aceptan lo que tantas veces se repite que es buena la cultura, que sean literales. Que no se actúe como filisteos, como los que dicen una cosa y luego hacen otra. Que se vaya a las librerías, por favor, y si no hay dinero a las bibliotecas.

¿Por qué es importante la lectura en estos días?

Siempre he considerado que la lectura es el gran modo de estar en cualquier sitio y en cualquier circunstancia. Supongamos que vamos a estar un año en una isla desierta con una biblioteca de veinte buenos libros, ese tiempo es provechoso y bueno, incluso puede ser feliz. El libro como objeto es una maravilla porque puedo estar en cualquier lugar, sin electricidad, pero si tengo un libro todo será feliz.