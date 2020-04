Almudena Grandes y Eva Baltasar, los libros más vendidos en la mañana de Sant Jordi

La Libelista bat tots els seus rècords de vendes durant el Sant Jordi 2020. La plataforma ha vist triplicades les seves vendes en l’últim mes, sobretot durant la última setmana en què s’han desbordats totes les previsions. Des d’aquest matí de Sant Jordi les comandes continuen arribant, i ja són gairebé 800 els llibres demanats en només cinc hores.

La red de librerías independientes Libelista acaba de presentar su propia lista de libros más vendidos en este peculiar Sant Jordi virtual. Hasta las 12.30 horas, y en apenas cinco horas, han contabilizado más de 400 pedidos y un total de 800 libros se han vendido a clientes de todas partes. La mayoría son encargos docimiciarios vía ecomerce. Durante este confinamiento se han triplicado las ventas de libros a partir de envíos. Sölo en el mes de abril realizaron 3336 pedidos con un total de 7332 libros vendidos.

Aquí va la lista provisiona de los libros más vendidos en esta plataforma:

1. Boulder - Eva Baltasar (Club Editor) / (Penguin Random House)

2. La madre de frankenstein - Almudena Grandes (Tusquets)

3. Canto jo i la muntanya balla - Irene Solà (Anagrama) / Canto yo y la

montaña baila (Anagrama)

4. Dones Valentes - Txell Feixas Torres (Ara Llibres)

5. Gent normal - Sally Rooney (Edicions del Periscopi) / Gente normal

(Penguin Random House)

6. Guillem - Núria Cadenes (Amsterdam)

7. Que no t'expliquin contes - Gala Pont & Natza Farré (Ara Llibres)

8. Tardor - Ali Smith (Raig Verd)

9. La força de la gent - Jordi Borràs (Ara Llibres)

10. Coconut - Kopano Matlwa (Sembra Llibres) / Nuez de coco (Alpha Decay)

11. Permagel - Eva Baltasar (Club Editor) / Permafrost (Penguin Random

House)

12. Gina - Maria Climent (L'Altra Editorial) / (Alfaguara)

13. Ignot - Manuel Baixauli Mateu (Edicions del Periscopi)

14. Crims amb Carles Porta - Carles Porta (La Campana)

15. Terra alta - Javier Cercas (Columna) / (Planeta)

Libelista celebra Sant Jordi amb les editorials independents. Llegir en Català, format per 8 editorials catalanes, més una desena de segells més del nostre país han impulsat la campanya #obrimfinestres per Sant Jordi, amb la què volen potenciar regalar i llegir llibres en català. Editors i escriptors d’aquestes editorials recomanaran lectures al llarg d’aquests dies que podeu adquirir a través de Libelista. A més, tots aquells lectors que hagin comprat o regalat un llibre de Llegir en Català, rebran un agraïment molt especial durant el Dia de Sant Jordi de part dels editors.

#obrimfinestres és una campanya impulsada per una vintena d’editorials independents, entre elles les de Llegir en Català, i Libelista per celebrar el Sant Jordi 2020 d’una manera diferent. Amb aquesta campanya editors i escriptors recomanen llibres de les editorials adherides amb l’objectiu que els lectors obrin finestres a la literatura i a la cultura i ho facin comprant i regalant llibres a través de Libelista, que dóna la opció de rebre el llibre a casa o de reservar-lo per anar-lo a buscar a la llibreria de sempre quan acabi el confinament. Totes les editorials de Llegir en català permeten enviar felicitacions personalitzades amb els seus llibres i la possibilitat d’entrar en el sorteig de llibres.