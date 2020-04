Los indicadores clave de la Generalitat para el desconfinamiento de Cataluña

El Govern aprobó el sábado en una reunión extraordinaria un plan para el desconfinamiento de Cataluña. Pese a que aún no dispone de competencias para aplicar sus medidas, el ejecutivo liderado por Quim Torra ha diseñado una hoja de ruta para regresar de forma progresiva a la “nueva” normalidad en la autonomía que incluye cinco pasos, aunque no detalla los plazos porque cada etapa dependerá de la evolución de seis indicadores.

Los cinco pasos que prevé el documento son la vuelta al trabajo en sectores no esenciales de personas sanas -ya implementado-; el desconfinamiento parcial y controlado de sectores concretos -especialmente menor y mayores de 65 años-; la reapertura progresiva de comercios no esenciales (tiendas) en función de ubicación, superficie y lugar, la reapertura de restaurantes, cafeterías y bares y la autorización de eventos que no superen las 30 personas; la reapertura de escuelas y equipamientos culturales; y, la autorización de eventos que acojan más de 30 personas -partidos o conciertos-.

Los seis indicadores son:

Capacidad asistencial: dependerá del margen hospitalario para dar respuesta tanto a pacientes con coronavirus como a pacientes con otras patologías. En este sentido, la presión hospitalaria va disminuyendo desde hace días en Cataluña pero sigue todavía por encima de la capacidad: en condiciones normales, la autonomía dispone de 600 camas de Unidades de Cuidados Intensivos, pero durante la pandemia ha tenido que triplicarlas -ha llegado a disponer 2.046- y ahora hay 833 pacientes en UCI -hace diez días había 1.307-.

Capacidad de diagnóstico: para detectar casos positivos de forma precoz y aislar a los contagiados para evitar infectar a otros. La Generalitat está tratando de aumentar el margen de hacer tests y, en estos momentos, está realizando entre 4.000 y 5.000 pruebas PCR diarias y aspira a hacer a corto plazo entre 13.000 y 15.000 -100.000 semanales-. Complementerán las pruebas PCR con tests serológicos para identificar la inmunidad de la población en Cataluña.

Capacidad de implementar medidas de protección individuales y colectivas: en este punto, destacan las mascarillas -el Govern tratará de garantizar el abastecimiento para los profesionales de la salud y promoverá su uso para el resto de la sociedad-; el distanciamiento físico; y, la detección de casos.

Capacidad de identificación y seguimiento de casos y contactos con aislamientos: implantar un sistema de detección de casos sintomáticos a gran escala para que cualquier persona con “síntomas respiratorios leves" pueda ser atendida y obtener el resultado del test; y, desarrollar instrumentos para identificar la trazabilidad de los casos -en este punto, el documento apunta a que el uso de aplicaciones móviles debe ser voluntario-.

Tendencia de la incidencia: monitorizar diariamente el impacto de la epidemia. Es decir, mantener un registro de contagios, muertos y altas hospitalarias, como hasta ahora -aunque también detallar, por ejemplo, las causas de la mortalidad-. En estos momentos, el número de contagiados sigue aún rondando el millar diariamente -aunque en las últimas 48 horas ha estado por debajo (el sábado 640 y el domingo 815)-, aunque también se debe al aumento de los tests -por ejemplo, en algunos centros hospitalarios, como el Clínic de Barcelona, se están realizando pruebas semanales a los sanitarios y la capacidad de detección es, por tanto, aún mayor- y, por tanto, parece que empieza a remitir el nivel de contagios. El número de fallecidos también ha ido disminuyendo progresivamente, pese al cambio de recuento: ayer se registró la cifra más baja (118) desde el 14 de abril. El número de curados está creciendo intensamente y en la última semana durante varios días se han dado más altas hospitalarias (hay en total 27.849) que positivos (hay en total 49.088).

Riesgos psicosociales: en este punto, el documento apuesta por elaborar indicadores cualitativos y cuantitativos para monitorizar el impacto psicosocial de las medidas e ir modulando su aplicación.

El Gobierno ha hecho público también un documento que especifica los cuatro parámetros que deben de cumplir las autonomías para iniciar la “desescalada”. En este caso, también muy parecido a los parámetros de la Generalitat, se fija la necesidad de que las comunidades dispongan del doble de camas de UCI respecto a antes de la crisis sanitaria; implementar mecanismos suficientes de monitorización para detectar precozmente nuevos brotes; dotar al sistema sanitario de capacidad diagnóstica; y, garantizar que la población cumpla con las medidas de distanciamiento social -es decir, evitar imágenes de aglomeraciones, por ejemplo-.

El Gobierno aprobará mañana el plan de desconfinamiento en el Consejo de Ministros y ya ha avanzado de que será de forma “asimétrica” en el conjunto de España, aunque coordinado desde la Moncloa.