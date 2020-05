Albiol puede ser alcalde gracias a los independentistas radicales de la CUP

Hoy empieza a correr el plazo para que el Pleno del Ayuntamiento de Badalona elija a su nuevo alcalde. El 13 de mayo es la fecha tope, aunque no se descarta la solución final el próximo fin de semana, para nombrar un nuevo edil en la disputada tercera ciudad de Cataluña, con permiso de Terrassa que en el último censo le arrebató el pódium por apenas un puñado de ciudadanos empadronados, la joya de la corona que se resiste al Partido Popular liderado por Xavier García Albiol.

Los concejales reunidos por primera vez de forma telemática, excepto un concejal por grupo y la alcaldesa accidental, Aïda Llauradó, dieron el pistoletazo para suceder a Alex Pastor, que presentó la renuncia, aunque no acudió al pleno. Pastor lleva desaparecido desde que el día 21 de abril fue detenido por los Mossos d’Esquadra en un control con síntomas de conducir ebrio. Fue apartado de militancia del PSC de forma inmediata y ayer se aceptó su renuncia.

La primera batalla política en Cataluña se librará de esta forma en diez días. Xavier García Albiol -PP- con 11 concejales presenta su candidatura junto a Rubén Guijarro -PSC- con 6 concejales y la ex alcaldesa, la independentista, Dolors Sabaté, con 4 concejales, tras la ruptura de su grupo y la marcha de 3 concejales de Esquerra Republicana. En el pleno, también están presentes los Comunes con 2 concejales y Junts per Catalunya con un único regidor.

Todo apunta que se agotarán los plazos porque ahora empieza un complejo juego que lo deja todo en la incertidumbre. Los populares sólo pueden acceder a la alcaldía si todos los candidatos se votan a sí mismos. Esto sucedió en 2011, cuando Albiol logró la vara de mando por la desunión de la oposición, pero la perdió en 2015 a manos de Dolors Sabaté porque los socialistas no le dieron apoyo. La compleja situación se acentuó en 2018. Los socialistas se hacen con la alcaldía tras lograr el apoyo del PP y el único concejal de Ciudadanos. En las elecciones de 2019, Albiol volvió a ser relegado por el pacto que aupó a los socialistas, que contaron con el apoyo de los independentistas de Sabaté para cerrar el paso a Albiol, aunque no cerraron un pacto de gobierno.

Ahora el debate empieza y promete ser tenso. Albiol no tiene ningún apoyo y debe esperar al resultado de las conversaciones de sus adversarios. Los populares no han sabido, ni podido, granjearse el apoyo de ningún grupo. Si no hay acuerdo de toda la oposición para obtener 14 concejales, Albiol será alcalde. Si este acuerdo no se produce, indirectamente Albiol será alcalde con los votos de los independentistas.

Los socialsitas apuestan fuerte por su candidato. Presentan al cuarto teniente de alcalde, Rubén Guijarro. Cuentan con 6 votos más los dos concejales de los Comunes, un apoyo que en principio es estable, pero con un número insuficiente. Los socialistas tienen ahora un pacto de gobierno con los Comunes, y el apoyo del resto de la oposición desde fuera. Ahora, vuelve a necesitar los votos de al menos 14 concejales y eso sólo lo puede conseguir con el apoyo, veremos si entrando en el gobierno municipal te todos los independentistas. Los cuatro del entorno de la CUP, con Dolors

Sabaté al frente, y los tres republicanos. El voto del regidor de Junts per Catalunya es inútil porque no es necesario para esta opción de gobierno ni tampoco en el hipotético caso que apoyara al PP.

En este punto empieza el baile. Sabaté pone como condición para cualquier acuerdo obtener la plaza de primer edil. Si no es así los radicales independentistas no apoyarán a ningún candidato. A esta opción, los socialistas responden ““Ella no será alcaldesa. Eso es lo único seguro”. Los republicanos, de momento, se mantienen en la discreción. Sus relaciones con Sabaté no pasan por un buen momento. Se presentaron juntos a las elecciones y acto seguido se produjo la ruptura y se dividieron en dos grupos. Los socialistas son contundentes “Ni con él -Albiol-, ni con ella -Sabaté”, una forma de hacer valer su candidatura. El entorno socialista todavía recuerda las deslealtades de Sabaté siendo alcaldesa primero, y luego desde la oposición.

Las sedes centrales de los partidos catalanes siguen de cerca este debate, aunque dan margen al mundo local en la negociación “las conversaciones para formar gobierno se están circunscribiendo únicamente a Badalona”, apunta un dirigente socialista que no se atreve a vaticinar un resultado. Los socialistas se juegan el todo por el todo, pero la desunión de la oposición puede hacer alcalde de Badalona a un popular gracias a la CUP, una foto inédita.

Toni Bolaño