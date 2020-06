La Generalitat colgará este domingo la bandera LGTBI pese a la sentencia del Supremo

El Govern tiene previsto colgar el domingo en el Palau de la Generalitat la bandera LGTBI para reivindicar los derechos del colectivo pese a la sentencia del Tribunal Supremo, que prohíbe lucir enseñas o símbolos no oficiales en los edificios públicos.

“No sé si tendremos algún tipo de represalias si ponemos la bandera. Hay que reivindicar el derecho de los colectivos LGTBI. Como siempre, el 28 de junio, el Govern los reivindicará colgando la bandera”, ha asegurado este martes en rueda de prensa posterior al Consell Executiu la portavoz Meritxell Budó.

Se trata de un fallo hecho público el 1 de junio, que anulaba un acuerdo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sobre la exhibición de una bandera con siete estrellas verdes como “bandera nacional canaria”.

A raíz de este caso, el Supremo concluye que “no resulta compatible con el marco constitucional y legal y con el deber de objetividad y neutralidad de las administraciones la utilización incluso ocasional de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan sino que concurran con la de España y las demás legal y estatutariamente instituidas”.A la práctica, esto significa que no se pueden colgar ni de forma fija ni esporádica banderas no oficiales.