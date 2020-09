Mas confirma que se queda en el PDeCAT y rechaza volver a la primera línea política

Tras semanas de silencio y en plena crisis interna del espacio postconvergente, el expresident Artur Mas ha hablado hoy por primera vez en público para confirmar que se queda en el PDeCAT -"yo no me muevo de donde ya estaba"- y para rechazar un regreso a la primera línea política, en el aire desde que terminara su inhabilitación el pasado mes de febrero por la consulta del 9-N. “No volveré”, ha confirmado en una rueda de prensa en el Palau Robert de Barcelona y en la que ha dejado muy claras sus intenciones: “No quiero ningún cargo de Gobierno, no quiero protagonismo de partido. Quiero subrayar mi perfil institucional de expresidente de Cataluña”.

Artur Mas, quien ha dicho sentirse “triste, decepcionado y enfadado”, ha asegurado que mantiene el carné del PDeCAT y no se integrará en el proyecto de Junts de Carles Puigdemont porque no quiere sumarse “a un proyecto que puede llevar a la separación” interna de su espacio político. “No quiero acabar mi trayectoria política avalando una separación”, ha zanjado tras repasar su carrera y recordar que él viene de la tradición convergente citando incluso el proyecto de la Casa Gran del catalanisme que él mismo impulsó antes del viraje soberanista emprendido.