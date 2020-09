Segundo día de clase, primera escuela cerrada

Ya lo dijo el conseller de Educación, Josep Bargalló, en el mensaje institucional que daba por inaugurado el curso 2020-2021: “habrá incidencias, pero estamos preparados para atenderlas”. Así, que hoy, segundo día de clase, cuando en la escuela infantil La Petit Montessori de Les Corts, en Barcelona, se ha confirmado el caso de un niño positivo por covid, el centro ha enviado al resto de alumnos a casa y ha cerrado. Es el primer centro que cierra después de dar por inaugurado el curso escolar. Las clases arrancaron ayer con otros dos centros cerrado por covid, la Escola Juncadella de Sant Vicenç dels Horts y la Escola Ridolaina de Montellà i Martinet, en la Cerdaña. La primera abrirá el jueves y la segunda, mañana. En el caso de la guardería de Les Corts, el centro ha cerrado porque sólo tiene 20 alumnos. Además de estos centros, la secretaria general de Educación, Núria Cuenca, ha informado de que hay 17 grupos estables confinados.

17 grupos en cuarentena

Los centros están repartidos por el territorio, sólo Terres de l’Ebre y Lleida no tienen ninguna afectación. En Barcelona, hay grupos en cuarentena en la Benjamin Franklin y el Instituto Pedralbes. En Tarragona, en el Instituto Jaume I de Salou, donde dio positivo un alumno del ciclo formativo de Vela. También en la escuela Pau del Clos. En la Cataluña Central, en la guardería de Igualada, Diví Pastor y en la Blancaneus de Torelló. En el Maresme-Vallès Oriental, hay cinco grupos en dos guarderías, Els Pinetons de Mollet y el Teler de Granollers, y los colegios Ponent de Granollers y Hamelin de Montgat. En el Vallès Occidental, un grupo de un centro de Rubí. En badalona, el Fluvià. Y en Girona, los Maristas y la Escuela Talaià.

En total, hay 70 profesionales educativos y 45 alumnos con covid. Y esto se traduce en 275 profesores y 338 alumnos confinados.

Absentismo escolar por miedo al virus entre la comunidad gitana

Tanto Cuenca, en un contacto informativo para dar el última parte de los contagios, como el conseller de Educación, Josep Bargalló, en una entrevista en la radio pública catalana, han insistido en que no se vaya al colegio mientras se espera el resultado de una PCR. Bargalló ha anunciado que actuará con contundencia tanto en el caso de los negacionistas como con las ausencias no justificadas. Ambos colectivos son minoritarios y algunos están localizados. Por ejemplo, ha hablado de colectivos de etnia gitana que han optado por que sus niños no vayan al colegio. Educación está trabajando con ellos para informarles de que la escuela es un lugar seguro. “En general, no hay un absentismo significativo de absentismo en las escuelas”, ha comentado. Les preocupa algunos centros de Barcelona que tenían muchos alumnos vulnerables. El programa “Bàsics”, que dirige la periodista Eva Arderius en Betevé, informó ayer de que el 80% de los alumnos de primaria del barrio de La Mina no fueron a clase el primer día de colegio. En algunos grupos se dio el caso de que sólo se presentó un niño en clase. Educación quiere esperar una semana antes de recurrir a la Fiscalía y sancionar, hará trabajo de campo para informar a las familias reacias a llevar al colegio a sus hijos por miedo al virus. Bargalló ha acusado a grupos externos a la comunidad de inculcar el discurso del miedo “Hay una comunidad nueva en las comunidades gitanas que piden a las familias que no lleven a sus hijos al colegio”, ha explicado.