El legado musical de Maradona: Manu Chao, Mano Negra, Andrés Calamaro, Joaquín Sabina...

Diego Armando Maradona, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, es un ídolo en su país Argentina, y su figura alcanza una devoción de cuotas divinas o mitológicas, algo difícil de explicar, y que de momento, su compatriota Leo Messi no ha conseguido, por extraños motivos.

Su reciente muerte, a los 60 años recién cumplidos, ha ratificado que es más que un futbolista, es un icono pop de primera magnitud que también ha dejado mella en el mundo musical, sobre todo en el de su país. Son muchas las canciones que se le han dedicado, siendo las más conocidas las de Andrés Calamaro y Mano Negra, pero hay más.

Por ejemplo, “La mano de dios” del “Potro” Rodrigo es un homenaje al famoso gol que hizo Maradona con la mano a Inglaterra en el Mundial de México, en 1986. Con ironía, la estrella argentina dijo al acabar el partido que habían ganado “con la mano de Dios”. Rodrigo pudo cantarle el tema en persona al futbolista, en un centro de desintoxicación de Cuba. Es la favorita de Maradona de todas las canciones que le han dedicado.

Dentro del ámbito del rock, “Maradó” es la canción más conocida sobre Maradona. Es de Los Piojos y está incluida en su primer disco en directo. Cuando lo grabaron, el futbolista les entregó sus últimas botas con las que jugó al fútbol. La primera versión es de 1996 y el videoclip muestra a los integrantes de la banda jugando al fútbol en el estadio Tomás Ducó, en el que suele jugar Huracán.

Seguramente la más conocida por el gran público es “Maradona” de Andrés Calamaro. Está incluido en su obra más completa, “Honestidad brutal”. Ambos eran muy amigos y la despedida del cantante lo muestra a la perfección. “Espérame en el cielo, querido hermano”, escribía el cantautor. La letra de la canción es un himno que todo aficionado al fútbol conoce. Cuando empieza a sonar ese “Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero...”, todo el mundo empieza a cantar.

Otro tributo es el del grupo Las Pastillas del Abuelo“, con la canción “Qué es Dios”. “Premio nobel de la paz, desde México a Fiorito, de Malvinas a Inglaterra, este loco diez bajito llenó de risas la tierra”, dice la letra de esta canción de este grupo.

Joaquín Sabina utilizó el nombre de Maradona para titular la canción “Dieguitos y Mafaldas”, aunque en realidad trata de una relación suya con una argentina, Paula Seminara.

“Para siempre”, del grupo Ratones Paranoicos con la colaboración de, de nuevo, Andrés Calamaro, fue estrenada en el partido homenaje a Diego el 10 de noviembre de 2001 en La Bombonera. Esta canción es más bien un lamento a la retirada del ’10′. “Quisiera pero nada dura para siempre, lo que querés de mí ya lo aprendí, hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves”, expone su letra que pide que lo que pasó no fuera verdad.

“La vida tómbola (Si yo fuera Maradona)” es un tributo de Manu Chao, futbolero de pro, a la estrella argentina. “Viviría como él. Si yo fuera Maradona frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría”. El músico francés le dedicó esta canción a Diego, que también daría nombre a uno de los muchos documentales que se han hecho sobre la vida del ex futbolista.

Incluida en el disco “Casa Babylon” de Mano Negra, de 1994, este tema pone a Maradona a la altura de santo. “¡La quiniela, el Calcio, destrozando al pueblo! ¡La Copa del Mundo se ha acabado! ¡Maradona ya no está allí para proteger a los italianos!”, explica una letra que se canta en francés.