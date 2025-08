Moret (PSC) defiende la ordinalidad como "principio básico" de la nueva financiación singular

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha defendido que la ordinalidad debe ser un "principio básico", junto con la solidaridad, del nuevo modelo de financiación singular para Cataluña, cuyas bases se acordaron entre el Gobierno y la Generalitat en la última comisión bilateral. "Está claro que uno de los principios básicos en los que se basa el modelo de financiación singular, el modelo económico singular de Cataluña, es la ordinalidad. Yo creo que nuestro presidente lo ha dicho de forma reiterada en sus discursos. Por tanto, la ordinalidad forma parte del modelo y nosotros lo mantenemos así", ha sostenido en una entrevista de Europa Press.

Moret ha defendido textualmente que en la bilateral se dio un paso adelante muy importante en este aspecto, y que el resultado fue el compromiso de poner en marcha este modelo y de avanzar en ámbitos como la fiscalidad: "Nunca hemos negado que es un tema muy complejo, que necesita su tiempo y necesita su proceso", ha apuntado.

En estos momentos, ha explicado, mantienen un espacio de diálogo "que existe, real, a tres bandas" entre la Generalitat, el Gobierno y ERC y que se está avanzando bastante en este sentido, en sus palabras.

Preguntada por si hay diferencias entre el PSC y el PSOE en esta cuestión, ha afirmado que ellos hablan de la ordinalidad desde Cataluña y defienden que se respete, y que el ministerio de Hacienda "ha de dar respuesta a todo el país, a las reivindicaciones de los modelos de financiación de todo el país".

Sobre la cuota de solidaridad que contempla el pacto, ha dicho que aún debe pactarse y que se establecerá en función de varios criterios: "Lo que está claro es que nosotros planteamos este modelo de financiación es que sea solidario y nos cumpliremos con este planteamiento. En estos momentos no estamos en disposición de hablar de cuáles son los porcentajes".

En respuesta a las críticas de miembros de las filas socialistas a lo acordado, ha trasladado su respeto a las declaraciones que puedan hacer, pero ha manifestado que tienen clara su hoja de ruta: "Los pactos se cumplen", ha dicho, en referencia al acuerdo con ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

Sobre la legislatura catalana, ha afirmado que desde el PSC trabajarán para conseguir que el Govern pueda aprobar los presupuestos de 2026, y que ERC y Comuns son sus socios prioritarios para negociarlos: "Es el plan A y apostaremos por el plan A. Si no sale el plan A ya veremos, pero de momento esta es la aspiración y la ambición que tenemos tanto desde el Govern como desde el PSC".

Sobre si propuestas como la ampliación del Aeropuerto de Barcelona pueden impedir que se consiga, ha dicho que no lo cree, porque desde que se firmaron los acuerdos para la investidura ya se conocían las discrepancias y posiciones diferentes en este tema, y cree que, en principio, "no tiene que interferir o no va a dificultar otros acuerdos".

Moret se ha referido también a la validación por parte del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía al 'procés', y ha pedido que los tribunales la apliquen porque, textualmente, tiene toda la validez parlamentaria y también constitucional: "Lo más lógico y lo más natural es que se aplique".

Ha destacado que Illa apuesta de manera explícita, política, institucional para que se aplique la amnistía, y ha rechazado valorar si el presidente debe reunirse con el líder de Junts, Carles Puigdemont: "Quien debe hablar de la agenda del presidente es el presidente".