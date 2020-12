El eterno regreso de Abba

En la historia de la música popular pocos retornos han sido y son tan esperados por millones de fans como el de Abba. El regreso del mítico cuarteto sueco no acaba de llegar nunca, o lo hace a medias y de forma extraña, que es lo que parece que va a suceder en...¿2021?. Quizá, pero se oye lo mismo desde hace cinco años, mínimo. Solo un regreso a la acción de Led Zeppelin y Pink Floyd generaría tamaña expectación.

De hecho, se habla del regreso de Abba desde hace casi 40 años, justo tras la disolución y en la cumbre del éxito. En el sentido literal, con más de 400 millones de discos vendidos en todo el mundo y una popularidad con escasos precedentes en el ámbito musical.

Tras dedicarse a los negocios privados, con beneficios también importantes y que se merecen un capítulo aparte, con los años quedó claro que una de las cantantes, Agnetha, no estaba por la volver de volver a los escenarios ni a un estudio de grabación. Siendo la menos accesible de la banda, estaba más interesada en la meditación y el yoga.

El resto del grupo, sobre todo el principal compositor, Bjorn Ulvaeus, sí que estaban tentados, especialmente en el año 2004, cuando llegó la nada depreciable cifra de 2.000 millones de dólares para que volvieran a unirse. Lo afirmaron en una entrevista.

Quizá en broma, dijeron que después de 30 años, el grupo incluso tendría problemas para recordar las letras de sus clásicos. Y la posibilidad de ponerse de nuevo aquellos escandalosos trajes para subir al escenario asustaba a Björn, de 58 años en ese momento.

Tres décadas después del día en que Abba ganara el concurso musical Eurovisión, el 6 de abril de 1974, con “Waterloo”, Ulvaeus insistía en que nunca volverían a los escenarios, y en la citada entrevista reveló que pocos años antes habían recibido otra fuerta, de 1.000 millones de dólares, pero que fue rechazada.

“Nunca va a pasar de nuevo. Creo que es demasiado tiempo. Nos separamos en 1981. La gente no nos ha visto como grupo desde entonces y sería como un desaire para ellos”. Con respecto a la indumentaria, Björn dijo: “No me la ha puesto durante años. Aún tenía un par de trajes en el armario y me los ponía para pasear los sábados por la tarde, pero ya no, ahora están en un museo”.

Esta noticia llegó justo después con una segunda explosión de popularidad de Abba, la más fuerte desde inicios de los años 80. Claro está, se trató del estreno del musical “Mamma Mia”, basado en los éxitos del cuarteto, y que arrasó en las taquillas de todo el planeta. Se cree que su rentabilidad fue mayor incluso que los millones de discos vendidos por el grupo.

“No puedo recordar la letra completa de ninguna canción que yo haya escrito”, confesó Björn. Estas declaraciones chocaron, teniendo en cuenta que Abba fue, junto a Volvo, la marca exportada de Suecia más famosa.

No hubo reunión pese a la multimillonaria oferta, pero en octubre de 2016 se anunció Abba regresaría con dos nuevas canciones en 2018 en forma de gira virtual, un formato muy en boga últimamente pero con críticas por su frialdad. En teoría, el primer lanzamiento estaba previsto para finales del año pasado, pero no sucedió.

Así lo reveló otra vez Björn Ulvaeus, en una entrevista al diario danés Ekstra Bladet. En ese momento, estaba «trabajando con los avatares de Abba, que son copias digitales de nosotros». También se dio a conocer que uno de los nuevos temas se llamaría “I still have faith in you”, una canción que se iba a interpretar en diciembre del año pasado por sus avatares en un programa de televisión, pero el esperado estreno se ha pospuesto finalmente casi un año. Un aplazamiento que aún dura.

Por supuesto, la pandemia está relacionada. Ha cambiado los planes de todos, incluyendo a Abba, y ha afectado profundamente el sector musical. No obstante, parece que el reencuentro, con todos los miembros originales, tendrá lugar en 2021.

El grupo sueco ha anunciado que sin duda 2021 será un año para celebrar. Para ello, los integrantes del mítico grupo han anunciado que lanzarán nueva música juntos, ni más ni menos que cinco nuevas canciones.

“Han grabado cinco canciones nuevas. Deberían haber salido a finales del año pasado (...) Debido a dificultades técnicas y la pandemia, se retrasaron las cosas. Pero me prometió que la nueva música de ABBA saldrá en 2021 “, anunció recientemente el presentador del último Eurovision, Geoff Lloyd.

Aunque el grupo no lanza álbum desde hace más de treinta y ocho años, en la década de los 90 conocimos tres temas inéditos del grupo sueco. El retorno de ABBA está más cerca que nunca y quizá se pueda soñar con la presentación de alguno de estos cinco temas sobre el escenario deEurovision 2021.

“Nosotros sentimos que, después de 35 años, sería divertido unir nuestras fuerzasde nuevo e ir al estudio de grabación. Así que eso hicimos. Y fue como si el tiempo no hubiera pasado y solo hubiéramos estado fuera durante unas pequeñas vacaciones”, afirmaron los miembros del grupo en su cuenta oficial de Instagram.