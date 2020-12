La “Nasa catalana” quiere lanzar cohetes desde el aeropuerto

La mera idea de fantasear con poner en marcha una suerte de Nasa catalana ya le valió a la Generalitat sonoras risotadas en las redes sociales. El conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, sin embargo, ha decidido llevar un paso más allá la idea y utilizar el aeropuerto de Lleida-Alguaire para acoger toda una serie de infraestructuras relacionadas con los viajes espaciales que, entre otras cosas, permitirá el lanzamiento de cohetes. Cuesta creer, no obstante, que un centro de estas características se pueda poner en marcha con los apenas 26 millones de euros que tiene presupuestado.

El eventual centro de desarrollo de industria aeroespacial permitiría el lanzamiento de “payloads” experimentales (carga útil transportada por una nave espacial) y el uso de plataformas con capacidad de vuelo orbital y otras actividades comerciales del sector, según la Generalitat. A pesar de que en Europa se han anunciado varias iniciativas en este sentido, Alguaire pretende convertirse en la primera regularmente operativa de este tipo. En lo que se refiere al centro de pruebas de propulsión para cohetes-lanzadera, el de Alguaire sería el segundo de Europa con la capacidad necesaria para probar los motores de cohete de mayor eficiencia y utilizando combustibles menos contaminantes como el metano líquido.

Actualmente, ya existe un centro de este tipo en Lampoldshausen (Alemania), pero en estos momentos se encuentra “saturado” y, por este motivo, el conseller considera que el de Alguaire puede convertirse en un polo de atracción para todas aquellas empresas de fuera de Cataluña que necesiten hacer sus pruebas.

Se prevé que el impacto económico de esta nueva área científico-empresarial será de más de 600 millones de eurosy que generará 350 nuevos puestos de trabajo. El proyecto tiene un presupuesto global de 26 millones de euros para el periodo 2021-2025 y es uno de los priorizados por el Departamento de Políticas Digitales para ser financiado con los fondos europeos Next Generation EU. Los importes asociados a cada ámbito son: puerto espacial, 10 millones; centro de pruebas de propulsión, 10 millones; y parque empresarial y centro educativo, 6 millones.

Puigneró ha asegurado que “disponer de un SpacePort en Alguaire, supone una oportunidad de país para posicionar a Cataluña en este mercado emergente, desarrollando nueva industria, atrayendo talento y generando puestos de trabajo”.

“Cataluña no será un país social si no es digital y, para ello, tiene que estar conectado por tierra, aire y ahora también por el espacio”, ha dicho el conseller que considera esta oportunidad como una que el país “no puede dejar escapar”. “Podríamos decir que ahora las oportunidades también nos están cayendo del cielo y no dejaremos de impulsar una nueva economía del espacio que puede convertirse en muy importante en los próximos años”, ha sentenciado.