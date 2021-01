Las enfermeras se rebelan contra Vergés: “No es justo que se nos responsabilice del retraso de las vacunas”

A las enfermeras no les ha hecho nada de gracia que desde el departamento de Salud se las responsabilice del retraso de la vacunación contra la Covid. A día de hoy, deberían estar vacunadas ya 60.000 personas en Cataluña, pero apenas se han administrado 8.293 dosis. Esto se traduce en que de los 60.000 viales de Pfizer que llegaron hace una semana a Cataluña, sólo se han puesto un 13% y sólo se ha inmunizado a un 0,1% de la población. ¿Qué ha pasado? Muchas neveras de las que pide Pfizer para conservar y repartir las vacunas, quedaron atrapadas en el túnel de Calais durante el cierre de la frontera entre el Reino Unido y Francia para contener la expansión de una nueva variante del virus. Por otro lado, para poder vacunar a los residentes, el primer colectivo en inmunizarse, en muchos casos se necesita el consentimiento de la familia y la burocracia ha jugado una mala pasada al proceso. Y en tercer lugar, la conselleria de Alba Vergés ha apuntado que les ha faltado personal sanitario por las vacaciones de Navidad. Pero las enfermeras se han rebelado ante esta afirmación.

“Las enfermeras hemos respondido de una manera ejemplar al llamamiento del departamento de Salud para participar en la campaña de vacunación contra la Covid-19. No es justo que se nos responsabilice del retraso en la administración de las vacunas”, ha protestado a través de las redes sociales el Colegio de Enfermería de Barcelona.

La pandemia ha dejado en evidencia que España y Cataluña tiene un déficit de enfermeras. La ratio de enfermeras en Cataluña es de 6,09 por 1.000 habitantes, muy alejada de la media de la OCDE, que es de 9. En España, esta ratio es de 5,51.

La presidenta de la Asociación de Enfermería Familiar y Comunitaria de Cataluña, ALba Brugués, lamenta que hace más de diez años que vienen denunciando que hace falta más enfermeras, en todos los ámbitos, en la atención primaria, hospitalaria, sociosanitaria y en las residencias. “Ahora, se están pagando las consecuencias de no haber hecho los deberes”, dice.

En una entrevista en la emisora Rac1, ha respondido con cifras a la queja del departamento de Salud. “Se necesitaban 500 enfermeras voluntarias para la campaña de vacunación de la Covid-19 y se presentaron 5.000 voluntarias”, ha constatado. “Las enfermeras, igual que otros profesionales sanitarios, estamos muy cansados y desbordados. Y aunque tenemos bajas por el coronavirus o por problemas emocionales, estamos haciendo un esfuerzo para dar respuesta a la ciudadanía”, ha destacado.

Las enfermeras lamentan que ha habido falta de organización y problemas de burocracia. En el formulario de inscripción se les pedía disponibilidad en función del horarios laboral, del lugar de residencia y del puesto de trabajo. Pese a que implementaron el formulario hace ya cerca de un mes, hace diez días que las llamaron para volver a preguntar disponibilidad, aunque ya lo habían explicado en el formulario. Las enfermeras piden flexibilizar turnos para poder compaginar su trabajo con la campaña de vacunación. También lamentan que en el formulario no se les indica cuál será la retribución por hora.

Brugués defiende que las enfermeras están acostumbradas y familiarizadas con la vacunación y con campañas como la de la gripe. “Administrar la vacuna de Pfizer no tiene ninguna complejidad que no podamos asumir”, defiende. “Tenemos que disolver el vial de manera especial y el manejo es delicado, pero no es nada que no podamos asumir”, constata. Confía en resolver las trabas burocráticas en los próximos días.