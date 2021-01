Propósitos no, gracias

Vale, ya estamos en año nuevo y en este surrealista fin de año, como cada año, la gente se habrá llenado de buenos propósitos y yo, como cada año, reniego de los propósitos y, como cada año, se lo explico a ustedes, mis escasos fieles lectores, que me lo respetan con la condescendencia que les devuelvo con agrado.

Servidor no tiene ni la más mínima intención de perfeccionar su inglés y menos ahora que se han ido de la Unión Europea. Mi única concesión a la Gran Bretaña, tan admirable en muchas cosas, será seguir comprando todo lo que se publique sobre Churchill.

Tampoco pienso apuntarme a ningún gimnasio, desde mi absoluto respeto a quienes están decididos a morirse siendo el más sano y en forma del cementerio.

Por supuesto no dejaré de fumar puros que, quien no ha disfrutado un buen habano en su vida no sabe lo que se pierde y si los puros matan como dicen las autoridades sanitarias, lo hacen proporcionando tal placer que esos seres desconocidos que han permanecido en el anonimato en plena pandemia, pueden explicarlo de los que fuman papeles de cigarrillos pero no de quienes consumimos pura naturaleza y además no nos tragamos el humo.

Este año 2021 no tengo la más mínima intención de convertirme en políticamente correcto, ni callarme lo que pienso y menos cuanto más mayor me hago. A quien le guste lo que digo bien, a quien no, es su problema, que ya saben que servidor no se enfada con nadie y me divierto mucho con lo que dicen de mí quienes se consideran ellos mismos mis enemigos, con mi profundo agradecimiento si además me consideran un peligro para sus causas. Además, como he aprendido en el Ejército, el verdadero soldado no lucha porque odia lo que tiene delante sino porque ama lo que tiene detrás.

Mi único propósito, cada vez más tertulias compartidas con amigos, cada vez más disfrutar de la familia, siempre los mismos principios, los justos, pero cada año mas sólidos.

Con eso, salud sobre todo, trabajo para seguir honradamente manteniendo a los míos y seguir durmiendo tranquilo les deseo un Feliz Año.