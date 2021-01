Iceta asegura que Illa continuará de ministro si se aplazan las elecciones

Todavía hay mucha incertidumbre sobre la celebración de las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero, circunstancia que también deja en el aire el relevo de Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad. El líder del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado esta mañana que el ministro solo dejará el Gobierno cuando empiece la campaña electoral y, por tanto, si se pospone la cita con las urnas, también se retrasará su salida del ejecutivo español. “No hay ningún motivo para que lo deje, pero para lo que no hay ningún motivo es para aplazarlas. Esto no se aguanta, necesitamos un Govern con cara y ojos”, ha asegurado en una entrevista en TV3.

Iceta ha criticado la actitud de aquellas formaciones que piden su salida del Gobierno de forma inmediata porque consideran que lo está usando como escaparate electoral y ha dicho que Illa solo ha participado en un acto electoral desde el pasado 30 de diciembre, cuando fue nombrado candidato del PSC. En este sentido, ha considerado también que Illa “no debe” dejar el Ministerio si se aplazan las elecciones.

En todo caso, el líder de los socialistas catalanes cree que las elecciones se deben celebrar el 14 de febrero. Iceta considera que “no hay motivos añadidos o sobrevenidos” que indiquen que los comicios se deban suspender. Además, ha recordado que, según el informe de la conselleria de Salud, el próximo pico será el 20 de enero, 25 días antes de la cita con las urnas. “Hay posibilidades de hacer las elecciones en las condiciones que el propio Govern va estableciendo y preparando”, ha dicho, en alusión a las franjas horarias establecidas para votar en función de los colectivos o el uso de pabellones ventilados como colegio electoral.

“No abriremos las escuelas y cerraremos los colegios electorales. Si se nos dice que en febrero se podrá ir a esquiar, podremos ir a trabajar”, ha añadido. “Si se mantienen las previsiones y cálculos para el 14 de febrero, no hay ningún motivo para no celebrarlas”, ha insistido y ha descartado otras alternativas, como el cambio de la Ley electoral porque a estas alturas es “impracticable” -la legislatura ha terminado-, aunque no hubiera visto con malos ojos ampliar a dos jornadas las elecciones.

El PSC, con Illa al frente, ha conseguido colocarse con opciones de victoria, aunque también se está convirtiendo en el objeto de los ataques de la mayoría de partidos por el doble papel de Illa: es candidato al PSC y a la vez continúa de ministro. Este viernes 15 de enero se celebrará una reunión entre el Govern y los grupos parlamentarios para decidir si las elecciones se mantienen para el 14 de febrero o se busca otra fecha.