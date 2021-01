Patricia Highsmith a Lali y Jorge Herralde: «Os deseo salud y pesetas»

Este año se conmemoran cien del nacimiento de Patricia Highsmith. Sería tentador decir de ella que es una de las grandes autoras del terreno negro, pero la verdad es que es difícil situarla en un único género. Ella es toda una literatura, una voz que merece seguir siendo leída, ya sea gracias a las andanzas de su héroe o antihéroe, según se mire, Tom Ripley, o relatos avanzados a su tiempo, como es el caso de «Carol», donde había un final feliz para sus dos protagonistas, una pareja de lesbianas, algo inusual en un tiempo demasiado conservador como era aquel.

Fue Anagrama la editorial encargada de rescatar a la escritora estadounidense para el lector español. Hasta 1980-1981, Highsmith era una autora prácticamente desconocida en nuestro país, con algún título publicado esporádicamente en colecciones dedicados a la literatura policíaca. Fue a partir de ese momento, cuando el editor Jorge Herralde decide hacer una gran apuesta por ella y la publica en Panorama de Narrativas, dentro de Anagrama, empezando con los cinco títulos que forman parte de la saga/fuga de Ripley y que se inicia con el clásico «A pleno sol». El propio Herralde ha contado que «organicé en Madrid una presentación a cargo de tres de sus fans, cineastas, Gonzalo Suárez, Fernando Trueba y Óscar Ladoire, que congregó mucha prensa, y se instaló un duradero “culto Highsmith” que se fue alimentando con “El amigo americano” y dos títulos más en 1982 y luego hasta veinte. Recuerdo que en la Feria del Libro de Madrid el responsable de nuestras caseta me comentó: “Hay gente que se los lleva de tres en tres”, los tres Ripley disponibles».

De todo ello también hay constancia en las cartas que la escritora envió a Jorge Herralde y su esposa Lali Gubern. Es un epistolario que nos demuestra la complicidad de la autora de «Extraños en un tren» con la editorial que potenció el conocimiento de su trabajo en España. El próximo mes de marzo, dentro de la colección Biblioteca de la Memoria en Anagrama, se publicará el volumen preparado por Jordi Gracia titulado «Los papeles de Herralde». Allí se podrá conocer la correspondencia del editor con sus autores y que se conserva en el archivo del sello. Entre esos materiales están las cartas que se dan a conocer por primera vez a continuación. Sirven también para deshacer algunas leyendas sobre el carácter de la narradora a quien su última biógrafa, Joan Schenkar, califica como antipática, maleducada y poco simpática. Con Anagrama no fue así.

La primera de estas notas está fechada el 6 de mayo de 1987. Es un año importante para la escritora al ser el de la publicación de su libro de relatos «Catástrofes», calificada como su obra más política. Cuando redacta la misiva está a punto de mudarse a la llamada Casa Highsmith, en la localidad suiza de Tegna, mientras que Claude Chabrol trabaja en la adaptación para la gran pantalla de «El grito de la lechuza». Tras su paso por Barcelona, desde su residencia en Aurigeno, Suiza, Highsmith escribe en inglés y a máquina a Lali y Jorge Herralde: «Queridos Lali y Jorge: Espero que esto os llegue, porque para cuando regrese a casa, las direcciones españolas parecen raras y tal vez insuficientes. Gracias por ser tan amables y hospitalarios no solo conmigo sino también con mi amiga Barbara Comerford. Agradeció mucho poder conocer personalmente a alguna gente de Barcelona y visitarlas en sus casas. Confieso que no llegué a la película ANGUSTIA. Pero recordaré el nombre y también el de Bigas Luna. Siempre estoy cansada si tengo que hacer 1) un discurso y 2) una entrevista televisiva. ¡Y me avergüenza cansarme, pero soy así [frase escrita en francés]! A ambos os veo muy bien. Os agradezco por el pequeño gato que se sienta en los libros. Ahora está en la habitación donde trabajo. Amor y buenos deseos. Pat». Cabe decir que en aquel tiempo, Bigas Luna acariciaba la idea de adaptar la novela de Highsmith «El hechizo de Elsie», pero el proyecto no se materializó.

La siguiente carta es una breve nota escrita con motivo del vigésimo aniversario de Anagrama. La editorial ha soplado las velas del pastel de cumpleaños en el Grandhotel Hessischer Hof de Fráncfort, durante la celebración de la tradicional feria editorial. Patricia Highsmith, pese a no haber podido acudir a la cita, no quiere perder la oportunidad de felicitar a sus editores redactando, desde Tegna, esta carta. Está fechada el 25 de octubre de 1989 y hay una referencia a Mercedes Casanova quien, junto con Michi Strausfeld, fueron los responsables del fichaje de la autora por la editorial barcelonesa: «Queridos Lali y Jorge, Solo para felicitaros por vuestro 20 aniversario de Anagrama. Lamento no haber estado en el Hessicher Hof este año, en la gran fiesta. Marianne me dijo que os había visto a los dos y también había visto a Mercedes. Todavía recuerdo Barcelona con mucho gusto, por los dos y también por Mercedes. ¡O deseo a los dos buena salud (salud, pesetas) y todo lo mejor en todos los sentidos! Patricia Highsmith».

El último documento que reproducimos aquí es el único manuscrito. Acaba de cumplir 70 años y hace tiempo que no escribe nada nuevo. Sus amigos de Barcelona se acuerdan de su cumpleaños y le hacen llegar unas flores como regalo. Highsmith responde con una postal protagonizada por un gato, su animal favorito. Es el 29 de enero de 1991. «Para Lali y Jorge. ¡Gracias por los muchos tulipanes de colores que llegaron hoy! Es muy bueno que os acordarais de mi cumpleaños. Amor y buenos deseos para vosotros y para Anagrama. Pat»