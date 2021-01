Una mujer obligada a prostituirse en Barcelona se libera pidiendo ayuda desde el balcón

Los Mossos d’Esquadra liberaron el lunes 25 de enero a una mujer que estaba retenida contra su voluntad en un piso del barrio del Raval de Barcelona y a la que sus captores obligaban a prostituirse.

La actuación policial permitió detener a uno de los presuntos hombres captores, de 48 años, el mismo día, y al presunto jefe de la banda 24 horas después, de 28 años. Los dos son de nacionalidad española.

La mujer llamó al teléfono de emergencias 112 informando de que estaba encerrada en contra de su voluntad, dentro de un inmueble del Raval de Barcelona, por tres hombres que presuntamente la obligaban a prostituirse. Los agentes se dirigieron al lugar de los hechos, y encontraron una mujer desde un balcón que gesticulaba y pedía socorro.

Cuando los policías subieron al inmueble, escucharon a través de la puerta que la mujer no podía abrirla porque no tenía llaves y que un hombre que estaba con ella no la dejaba salir.

Los mossos consiguieron acceder al piso y localizaron en dos habitaciones una plantación con 200 plantas de marihuana, con un sistema de ventilación y de luz que facilitaba su crecimiento, y potenciadores de la luz eléctrica instalados de forma irregular.

Los agentes detuvieron a un hombre por un presunto delito de detención ilegal, un delito de explotación sexual y un delito contra la salud pública.

Al día siguiente, gracias a la investigación policial, identificaron y detuvieron un segundo autor y presunto jefe de la banda, y de la entrada y registro en el domicilio intervinieron 217 plantas de marihuana, diez transformadores de luz y diez lámparas de luz halógenas de alta potencia. Los detenidos pasaron a disposición judicial y quedaron en libertad provisional.