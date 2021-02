Fernández (PP) pone a Martínez-Almeida como ejemplo de lo que quiere hacer en la Generalitat

La Torre de Collserola fue el escenario escogido por el Partido Popular para acoger el acto con el que el secretario general del partido, Teodoro García Egea, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, arroparon al candidato a la Generalitat Alejandro Fernández.

“Candidato del sentido común y no de la división”. Así definió José Luis Martínez-Almeida en su intervención a Fernández. Recordando sus inicios como funcionario, el actual alcalde Madrid explicó que “mi primer destino fue Gerona. En aquella época estábamos en pleno oasis, un ambiente de unidad, pero sabíamos lo que se escondía tras ese oasis. Unos meses después llegó el tripartito y ese Pacto del Tinell, apartando de cualquier acuerdo al PP”. Martínez-Almeida apuntó que “frente a los que nos acusan de ser el principal enemigo, por algo será, lo que hoy está lejos de los catalanes es la política catalana”.

La posibilidad de crear puentes entre Madrid y Barcelona fue uno de los principales temas tratados por el alcalde porque “no se puede entender sin Barcelona y Barcelona sin Madrid. Queremos tender puentes entre capital del Mediterráneo y la de Iberoamérica. Se tiene que acabar la división”. Pero, para ello, apostó por una victoria de Alejandro Fernández, quien tiene “la responsabilidad de que el PP sea el que una al centroderecha. Eres el rostro del constitucionalismo. Eres quien mejor representa la superación de unos valores que han roto familia y amistades. Eres la esperanza de todos”.

Igualmente, el edil ironizó con el hecho de haber coincidido esa mañana en el AVE con el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias: “Al llegar le esperaban cinco coches oficiales. Lo entiendo: uno es para la niñera”. A quien sí reivindicó fue al presidente de la Generalitat Josep Tarradellas y su legendario “ja sóc aquí”, hecho que aprovechó para cuestionar al candidato del PSC Salvador Illa porque, según Almeida, “quiere esa deriva del Pacto del Tinell. Ha tenido que venir Carmen Calvo para decir qué hará Illa, otro Pacto del Tinell, pactando con Esquerra”. El alcalde concluyó definiendo a Alejandro Fernández como “tan españolazo como catalanazo. Eres la gran esperanza del constitucionalismo”.

También procedente de Madrid para apoyar al candidato, Teodoro García Egea dijo al ver las nubes de Collserola que impedían contemplar Barcelona con claridad se sentía “independentista por no poder ver lo que hay al otro lado de las nubes: una tierra de oportunidades”. Eso contrastaba con Alejandro Fernández quien “todos los días sueña con una Cataluña que sea tierra de emprendedores. Tras una década perdida necesitamos una Cataluña unida y fuerte”.

El secretario general de PP apostó por “evitar una segunda ola del tripartito”. Para ello señaló a Martínez-Almeida argumentando que “lo que haces en Madrid lo queremos en toda España. Has luchado mucho. Has vivido lo que pocos han vivido en veinte años. Si había que cargar cajas se cargaban. si había que empujar un coche se empujaba. Ese es Martínez Almeida y ese también es Alejandro Fernández”.

García Egea no olvidó que en la actualidad “los semáforos de la economía española y catalana están en rojo. El PP quiere una Cataluña de ocupados y no okupas. Con Alejandro Fernández dejará ser un infierno fiscal. Rebajaremos el tramo autonómico del IRPF y suprimiremos el impuesto de sucesiones”. Tras condenar que en el territorio catalán se potencie la “turismofobia”, aclaró que “la mitad de las ocupaciones ilegales en España tienen lugar en Cataluña: más de 5.000 en 2020. El problema se ha agravado por real decreto, de este mismo jueves, no para crear empleo sino para legalizar la okupación”.

El ex ministro de Sanidad Salvador Illa fue el principal objeto de sus críticas al condenar que “lamentablemente ningún español espera nada bueno del Gobierno en la lucha contra la pandemia. Ningún catalán espera nada de Illa. El voto a Illa irá a ERC, a no fomentar la convivencia. Votos como los de Vox van para dar 140.000 millones de euros a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Alejandro Fernández quiere vencer al independentismo. Illa quiere pactar con el independentismo. Muchos catalanes volverán a recuperar la esperanza en una Cataluña mejor si lo votan”.

Por su parte, Alejandro Fernández habló de “profundo orgullo de pertenecer al PP” para añadir que “quien haya cometido errores que los pague”. Para el candidato a la Generalitat, su partido es “el protagonista de las páginas más brillantes de nuestra historia. Capaces de recuperar los vínculos culturales con nuestros hermanos de América Latina y Estados Unidos. Nuestro partido es el más grande de España y Europa con filiación y simpatizantes que lo merecen todo”. Tampoco ocultó que Cataluña es “el lugar más difícil para ejercer de presidente del PP”.

Fernández señaló a Martínez-Almeida como el modelo que quiere seguir en su gestión si llega al Palau de la plaza Sant Jaume. “Quiero gobernar como tú gobiernas, es decir, tener principios ideológicos, pero a la vez tolerante y capaz de llegar a acuerdos. Tener esa capacidad de reírse de uno mismo sin tener que poner cara de Pedro Sánchez”. Por todo ello, en referencia al alcalde de Madrid, añadió que “no soy un experto en pandemias, Salvador Illa tampoco. Tú hiciste públicos los nombres de tu equipo. Por eso, en la parte técnica nos rodearemos de los mejores. Estáis haciendo lo mejor, pero cuando gobernemos nosotros lideraremos la economía”.

Para el líder de los populares catalanes, “hemos venido a recuperar la estabilidad de las instituciones en Cataluña y su prestigio”. También hizo un llamamiento a hacer frente al populismo por ser “un adversario terrible que saca los peores impulsos del ser humano”.