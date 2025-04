Así es el Churrón de Castillo, la cascada más espectacular de toda Cantabria

Prácticamente desconocida incluso para los cántabros y, a pesar de su poca promoción, es la cascada más impresionante de toda Cantabria. Si buscas una ruta perfecta para hacer entre naturaleza y que te lleve a disfrutar de uno de los saltos de agua más llamativos de la región tienes que ir a visitar el Churrón de Castillo.

Hoy te traemos una ruta de 5 kilómetro que se hace en dos horas y que tiene dos paradas impresionantes, la primera en el Churrón de Borleña y que finalmente, te lleva al Churrón de Castillo. Se trata de dos impresionantes cascadas ubicadas en el municipio de Corvera de Toranzo, en el corazón de los Valles Pasiegos, sin duda en una de las zonas más verdes y naturales de la comunidad cántabra.

Adentrarse en esta ruta es sinónimo de un camino por la naturaleza, en el que vas a disfrutar desde el primer minuto hasta el último. Para iniciar este camino debes de dejar el coche en el aparcamiento de Borleña, que se encuentra a escasos ocho kilómetros de Puente Viesgo.

Se trata de un trayecto que discurre mayoritariamente por una pista forestal, con un tramo final más irregular cerca de las cascadas, pero que no tiene gran dificultad y que se puede hacer incluso con niños, eso sí, en la primera parte, para acceder a la segunda cascada hay que ir con más cuidado.

Los bosques de fresnos, alisos, robles, castaños y avellanos acompañan durante toda la excursión y también se pueden ver las famosas y antiguas hoyas carboneras, donde se realizaban combustiones controladas de madera para obtener carbón vegetal.

Una segunda parte solo para expertos

A poca distancia del Churrón de Borleña se encuentra el Churrón de Castillo. Esta segunda parte de la ruta es más exigente, ya que tienes que caminar por terrenos de roca y resbaladizos, por lo que se recomienda llevar buen calzado y lo ideal es estar acostumbrado a andar por terrenos complicados.

La última fase del acceso y ascenso es complicada, el camino no está definido, y hay que pisar con cuidado entre rocas, musgo y vegetación. No es recomendable para niños ni para personas poco acostumbradas a estos terrenos, pero si eres valiente y quieres conocer la cascada más bonita de Cantabria te animamos a que sigas el camino con cuidado y no te pierdas este espectáculo de la naturaleza porque te va a dejar absolutamente fascinado.

Apúntate la ruta para tu próxima visita a Cantabria y déjate enamorar por la belleza más salvaje de esta región de naturaleza infinita.