Todo lo que rodea al debut de Black Sabbath, el disco homónimo, daría para un libro o más. Hace justo un año, en febrero de 2020, se reveló al fin una de las identidades más misteriosas y a la vez famosas de la Historia de la Música. La mujer que aparece en la portada del álbum, una imagen que ha obsesionado, intrigado y aterrorizado a muchísimas personas a lo largo de cinco décadas.

Tan chocante como la identidad de la mujer en cuestión, Louisa Livingstone, es escuchar la música de su proyecto Indreba. Cierta publicación desparecida lo calificaría, al igual que otros medios, como Dream Pop, pero no en el sentido que se calificaba con esta misma etiqueta a Cocteau Twins, por ejemplo. Es música electrónica, sí, pero no tiene nada que ver con el Techno ni el House, es un sonido etéreo creado por una mujer de 58 años, y que está totalmente alejada de la industria.

En el momento de la foto, 1970, Louisa justo había pasado a la mayoría de edad. El fotógrafo Keith “Keef” Macmillan eligió a Louisa en parte porque solo medía un metro y medio, lo que hacía que el paisaje a su alrededor pareciera más grande. El artista optó por Mapledurham Watermill, en Oxfordshire porque en su opinión encajaba con el sonido de la banda.

Louisa le dijo a Rolling Stone: “Recuerdo que hacía mucho frío. Tuve que levantarme alrededor de las 4 de la mañana. Keith estaba corriendo con hielo seco, tirándolo al agua. No parecía estar funcionando muy bien, así que terminó usando una máquina de humo. “Fue simplemente, ‘Quédate ahí y haz eso’. Estoy seguro de que dijo que era para Black Sabbath, pero no sé si eso significó algo para mí en ese momento “.

Keef intervino: “No llevaba ropa debajo de esa capa porque estábamos haciendo cosas un poco más atrevidas, pero decidimos que nada de eso funcionó. “Cualquier tipo de sexualidad le quitó el estado de ánimo más premonitorio. Pero ella era una modelo estupenda. Tenía un valor y una comprensión asombrosos de lo que estaba tratando de hacer”. Livingstone concluyó: “Para ser honesto, fue la primera vez que realmente disfruté ese tipo de rock pesado. Pero ese álbum me convirtió en un fan de por vida”.

Ampliamente considerado como el disco que dio origen al Heavy Metal, el álbum ha sido objeto de escrutinio a lo largo de los años, no solo por la música, sino por la misteriosa mujer de negro que apareció en la portada. Poco hay que añadir sobre la música que contiene. Si la añadimos a la cubierta, se trata de uno de los artefactos musicales más bellos e importantes de la Historia en general, no solo de la música.

Alejados de la cierta sofisticación de álbumes posteriores aún con Ozzy, como “Sabbath Bloody Sabbath”, el debut de la legendaria banda suena como el trabajo de las fábricas metalúrgicas de Birmingham. Son palabras del líder, Tony Iommi. Teniendo en cuenta que se trata de la ciudad de Judas Priest, no hay duda de que algo especial tenían esas factorías que dieron pie a uno de los estilos más importantes de la música. Una obra maestra en toda regla que tiene su cumbre con el tema que se llama como el grupo, más tétrico que nada. El álbum más influyente de siempre, así de claro.

Macmillan reveló que encontró a Louisa a través de una agencia de modelos de Londres y agrega: “Ella era una modelo fantástica. Era bastante menuda, muy, muy cooperativa. Quería a alguien pequeño porque le dio al paisaje un poco más de grandeza. Hizo que todo lo demás pareciera grande “. Livingstone recordó a Keef corriendo con hielo seco, arrojándolo al estanque cercano, y eso no parecía estar funcionando muy bien, así que estaba usando una máquina de humo. Pero fue solo una de esas mañanas inglesas muy frías “. En cuanto a la ubicación en Oxfordshire, Macmillan dijo que “hoy en día es mucho más modernizado, embellecido y turístico. Entonces, era un lugar bastante deteriorado y bastante espeluznante. La maleza era bastante espesa y bastante enredada”.

El misterioso objeto aferrado en las manos de Livingstone siempre ha sido fuente de debate, y no está más cerca de resolverse, ya que Macmillan insiste en que era un gato negro, pero Livingstone dice: “Creo que podría ser la forma en que mis manos están allí. Estoy seguro de que podría recordar si era un gato “. Lo que sí es seguro es que el fotógrafo llegó a la sesión con un cuervo disecado y un gato negro vivo.

Sobre la música, Louisa señaló el año pasado que “Black Sabbath simplemente no es mi tipo de música. Me siento fatal por decirlo, porque probablemente no sea lo que la gente quiera escuchar, pero no es particularmente mi tipo de música. Cuando obtuve el álbum, lo escuché y seguí adelante “. “Cuando vi la portada, pensé que era bastante interesante, pero pensé, ‘Bueno, ese podría ser cualquiera’, así que no es como si tuviera algún tipo de egocentrismo”, dijo Livingstone.