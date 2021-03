ERC reconoce un “compromiso” con la CUP para abordar cambios en los Mossos y las balas de foam

El papel de los Mossos sigue en el centro de las negociaciones para formar Govern tras la difícil digestión del 14-F, marcada en su totalidad por las protestas y disturbios derivados del encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Como fuerza mayoritaria dentro del independentismo, ERC busca llevar la voz cantante ante el PSC de Illa, aunque la batuta la sostiene la CUP, clave de nuevo ante la formación del Ejecutivo. Y los antisistema han puesto varias exigencias sobre la mesa que pasan por un cambio profundo e inminente del modelo policial y un plan de choque social a aplicar desde el inicio de la legislatura.

Hoy, la líder de la formación anticapitalista, Dolors Sabater, ha redoblado la presión al anunciar por sorpresa un acuerdo con los republicanos para que los antidisturbios no vayan a los desahucios, una moratoria en el uso de las balas de foam y que la Generalitat se retire de las acusaciones contra activistas. Un pacto que ERC ha reducido a “líneas de trabajo” en marcha para abordar a partir de ahora. Fuentes de la CUP consultadas por Europa Press han concretado en este sentido que lo que hay es un compromiso con ERC para trabajar sobre estas cuestiones y que el único acuerdo sellado entre ambas formaciones es el de crear un equipo jurídico que se ponga a estudiarlo.

“Los temas de orden público los estamos hablando especialmente con la CUP y vamos avanzando en este sentido”. La portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, ha intentando no salirse ni un ápice de su guion y ha remarcado que se trata de un “compromiso” para empezar a abordar la cuestión. Es decir, no hay pacto en firme como ha anunciado Sabater, pero sí voluntad para explorar cambios en este sentido. “Nos hemos comprometido a pactar líneas de trabajo en estos ámbitos. Con el firme compromiso de estudiar su viabilidad, cuales son aplicables, cuales no y cómo las aplicamos”, ha confirmado Vilalta en rueda de prensa.

Por otro lado, ERC ha vuelto a descartar que el PSC apoye de forma externa una hipotética presidencia de Pere Aragonès junto a los comunes, como solicitó el partido morado este fin de semana. ”Representamos proyectos contrarios”, remarcan los republicanos sobre los socialistas de Salvador Illa. “osotros tenemos una agenda independentista y de izquierdas, en contra de la represión, y eso pasa por el referéndum y la amnistía”, ha remachado Vilalta.

Conferencia del presidenciable Aragonès

Por otro lado, el candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, tiene previsto ofrecer una conferencia el próximo jueves para explicar los “retos” que desea que asuma el nuevo Govern en la siguiente legislatura.

La conferencia que ofrecerá Aragonès ha sido anunciada este lunes por la portavoz de ERC, Marta Vilalta, y aunque aún deben concretarse algunos detalles, la conferencia estará dirigida “a todo el país, estará abierta a toda la ciudadanía”. El objetivo será “explicar los retos” que el candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat plantea que pueda asumir el nuevo Govern en la siguiente legislatura.