La CUP dice que trabaja con ERC una moratoria en las balas de foam y limitar los antidisturbios y enfada a Interior

Las negociaciones Govern avanzan en plena polémica por el papel de los Mossos y los disturbios ocasionados a raíz del encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Esta mañana, la CUP ha decidido redoblar la presión y cabeza de lista, la exalcaldesa de Badalona Dolors Sabater, ha anunciado un “primer acuerdo” con ERC para que la Brimo -la unidad antidisturbios del cuerpo policial- no vaya a los desahucios, una moratoria en el uso de las balas de foam y que la Generalitat se retire de las acusaciones contra activistas. Tres condiciones que los antisistema ponen encima de la mesa después del 14-F y con la vista puesta en la nueva legislatura que debe arrancar el 12 de marzo.

“Esto lo hemos propuesto a ERC y Junts, y terminamos la semana con una buena predisposición de ERC para aceptarlo. Es una buena manera de poder seguir negociando”, ha destacado en una entrevista a TV3. Sin embargo, luego fuentes de ambos partidos, tanto de los anticapitalistas como de los republicanos, han concretado que que el único acuerdo sellado entre es crear un equipo jurídico que se ponga a estudiarlo.

Es decir, no hay pacto en firme como ha anunciado Sabater, pero sí voluntad para explorar cambios en este sentido. “Nos hemos comprometido a pactar líneas de trabajo en estos ámbitos. Con el firme compromiso de estudiar su viabilidad, cuales son aplicables, cuales no y cómo las aplicamos”, ha confirmado Vilalta en rueda de prensa.

El viernes ERC y la CUP se reunieron y en sus comunicados anunciaron el compromiso para trabajar en propuestas concretas a corto y medio plazo para “transformar” el modelo policial y de orden público en Cataluña, como el uso de proyectiles de foam por parte de los Mossos, la participación del cuerpo de antidisturbios en los desahucios y el papel de la Generalitat en las acusaciones particulares contra activistas. Para abordar una reforma a fondo de los Mossos d’Esquadra, Esquerra y la CUP crearán un equipo jurídico con representantes de ambos partidos que se reunirá en los próximos días, algo que hoy Sabater ha dado por hecho pese a que no hay cambios en este sentido.

Sin embargo, las declaraciones de Sabater han levantado una importante polvareda y han llegado incluso al actual titular de Interior, Miquel Sàmper. “El debate sobre el modelo de orden público se tiene que hacer en el Parlament, no se puede hacer rápido ni a golpe de tuit. Tiene que ser sereno, que puedan intervenir todas las partes, y no solo las fuerzas que ahora pueden tener interés para formar Govern, no sería ni correcto ni esperable que en este debate se excluyera a los que han obtenido representación política en el Parlament”, ha alertado.

En este sentido, Sàmper ha insistido que los Mossos d’Esquadra deben tener una unidad de orden público y que es el Parlament, y no una negociación de investidura, quien tiene que decidir con qué herramientas pueden actuar. “El foam y el gas pimienta, a día de hoy, están permitidos. A partir de ahí, si no estamos conformes o no nos gusta el foam, debatámoslo. ¿Dónde? En el Parlament”, ha asegurado esta mañana en una entrevista en Ràdio 4 y La 2 recogida por Europa Press.