Arranca BWAW, un evento paritario para una transformación real del liderazgo empresarial femenino

a Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW), organizada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio españolas, empieza mañana de forma virtual. Dirigido a un público amplio, tanto femenino como masculino, de hoy al viernes, reunirá a 50 ponentes de primer nivel de distintos ámbitos y con perfiles muy diferenciados con el objetivo de acelerar y dinamizar la paridad de género y alcanzar la igualdad de oportunidades de la mujer en los sectores empresarial e industrial a nivel local y global. El evento, que en este caso será 100% digital, podrá seguirse a través de una plataforma de streaming que cuenta con una herramienta de networking online que permitirá poner en contacto a los más de 1.500 asistentes inscritos.

El acto está presidido por la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, y la gerente municipal del Ayuntamiento de Barcelona, Sara Berbel, que estarán acompañadas del delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, y el presidente de la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio de España, José Luis Bonet.

BWAW se iniciará mañana con un panel que moderará Juan Costa, ex ministro de Ciencia y Tecnología, y reunirá a perfiles diversos de mujeres directivas como Susan Segal, presidenta de Americas Society/ Council of the Americas, Laura González-Molero, presidenta de APD, Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, y Carmina Ganyet, directora general corporativa de Inmobiliaria Colonial, Consejera Independiente de Repsol y Consejera de Société Foncière Lyonnaise, para hablar en primer persona de la presencia de la mujer en el liderazgo empresarial a alto nivel. También en la primera jornada, BWAW analizará el motivo de la escasa presencia de mujeres en carreras técnicas y contará con expertos para desarrollar vías que permitan lograr una mayor penetración en BTech.

Durante los días siguientes, en BLeader se profundizará en el impacto del liderazgo femenino en las organizaciones y se debatirá sobre las posibles diferencias en la gobernanza de la mano de hombres y mujeres. BStart-Up mostrará la importancia del sector en la nueva economía y expertos del ecosistema de start-ups plantearán posibles vías para favorecer la incorporación de la mujer en él. Por su parte, BChange reunirá a expertos en gobernanza mundial para abordar las perspectivas que se abren en los próximos años para el progreso de la justicia social, la equidad y la salvaguarda del medio ambiente. Y para cerrar, en BFuture se presentará un debate inspiracional sobre “la capacidad de imaginar” con el objetivo de abordar cómo será el futuro en un momento clave para el impulso de la nueva economía.

Con el objetivo de facilitar la máxima accesibilidad a todas las personas, el evento completo contará con un servicio de interpretación de lengua de signos para hacer accesibles todos los contenidos a las personas con discapacidad auditiva.

En los días sucesivos, contará con la participación un amplio panel de mujeres líderes y pioneras como Clara Arpa, presidenta del Pacto mundial de Naciones Unidas para España; Mercè Conesa, presidenta del Port de Barcelona; Begoña Lasagabaster, representante de ONU Mujeres en Túnez y Libia; y Lucía Pombo, piloto de aviones e influencer.

Igualmente, con la intención del CZFB de involucrar a ambos géneros para conseguir una transformación real, el panel de speakers de BWAW está compuesto de forma paritaria y contará con importantes voces masculinas como las de José Luís Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno; Jesús Hernández, director de Accesibilidad e Innovación de Fundación Once; Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona; Miguel Lorente, profesor de medicina legal y asesor del vicerrectorado de Igualdad, Sostenibilidad e Inclusión de la Universidad de Granada; así como Jorge Brown, vicepresidente de la Advanced Leadership Foundation. La primera edición de BWAW tiene como Partners a CaixaBank, el Observatorio Mujer, Empresa y Economía de la Cambra de Comercio de Barcelona y la revista Woman.