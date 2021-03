Cataluña alcanza los 21.000 muertos en el primer año de la covid-19

La ‘consellera’ de Salut, Alba Vergés, ha asegurado que abril cambiará el panorama de la pandemia en Cataluña con la llegada de más vacunas, incluida la de Janssen, que supondrá un acelerón en el plan de vacunación. Vergés ha estimado, en una entrevista en RAC-1, que en junio un 30% de la población estará vacunada y que antes de agosto, Salud espera poder hacer llamadas masivas la vacunación en espacios como el Camp Nou.

“Estas 8 próximas semanas podemos cambiar el escenario: a partir de abril llegarán muchas más vacunas, podremos vacunar a mucha más gente y si mantenemos la estabilidad podremos cambiar de escenario de cara al verano”, ha subrayado Vergés, que considera una “buena noticia la vacuna de Janssen: una sola dosis, informes de seguridad muy buenos. Una dosis nos cambia mucho el plan de vacunación. Janssen nos ayudará mucho, una dosis, un vacunado y te olvidas”. La previsión es que este inyectable empiece a llegar en abril, según lo acordado por la UE con Johnson & Johnson.

Este acelerón en el plan de vacunación ha llevado a la consellera a plantear la cifra del 30% de vacunados en junio: “Si en abril llegan el doble de Pfizer y tenemos más de las otras (AstraZeneca, Moderna y Janssen), nos plantamos a un escenario de aumento de vacunados; del 8% de ahora a casi el 30% en junio. Más calor, más aire libre y con responsabilidad, nos proporciona un escenario más seguro para ir a mejor de cara al verano”, ha dicho.

“Antes de agosto, esperamos poder hacer llamadas masivas a la vacunación”, ha explicado. El Camp Nou es “una posibilidad” de lugar para llevar a cabo estas vacunaciones. “Podría ser. Ya lo hablamos en su momento. Necesitamos muchos espacios pero que sean estables o de unos cuantos días. Y ya iremos viendo cómo avisamos a la población. Se ha de hacer de manera ordenada”.

La consellera ha hecho hincapié en no tener prisa con levantar restricciones. “Estamos empezando a salir del túnel, pero no podemos hacer curvas dentro del túnel. No hay que tener prisa por salir. Estamos cansados, pero que el correr no nos haga perder el trabajo hecho. No nos la podemos jugar”, ha defendido. Por ello, ha dicho que el Govern va de “semana en semana” y en base a la evolución epidemiológica, se van tomando decisiones. “No estaremos tranquilos hasta que acabe todo. Intentamos tomar decisiones equilibradas entre la salud epidemiológica y la salud mental de la gente. Especialmente ahora, que la fatiga pandémica es una realidad”, ha apuntado.

Vergés se ha referido a la principal novedad de las restricciones que entran en vigor este lunes 15 de marzo, el levantamiento del confinamiento comarcal. Ha aclarado que “estas salidas han de ser con tu burbuja” y “en los encuentros con otras burbujas han de ser con la máxima precaución (mascarilla, distancia)”. “La gente necesita poder sentir que pueden recuperar alguna visita, que hay una mínima posibilidad de movimiento”, ha razonado.

La voluntad del Govern es que estas medidas, previstas para 14 días, se mantengan más allá del 28 de marzo. “Podemos mantener esta situación estable. La certeza absoluta no la tenemos, pero los informes de los expertos nos marcan esta tendencia”, ha apuntado. ¿Y cenar en un restaurante, cúando? A esta pregunta la consellera ha respondido que hay que ir “paso a paso”. “No hemos de especular con medidas que la gente espera y quiere. Hemos de vigilar y hablar mucho de burbuja”, ha añadido.

Cuando se cumple un año de la declaración del estado de alarma en España, Vergés ha ratificado lo que ya dijo hace un año: “La normalidad no volverá más”. “Es así. Esto nos ha de hacer cambiar nuestra manera de funcionar. Aquella normalidad tan ciega no la volveremos a tener”, Y ha llamado a “sacar aprendizajes” para, por ejemplo, “transformar nuestro sistema de salud a mejor, poniendo recursos donde sea necesario. La vida será diferente”, ha dicho.

Cataluña ha registrado hasta este sábado 573.629 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia --531.288 con una prueba PCR o test de antígenos--, 1.351 más que en el recuento del viernes, ha informado la conselleria.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 21.000, que son 18 más que los registrados el viernes: 13.260 en hospital o centro sociosanitario, 4.550 en residencia, 1.140 en domicilio y 2.050 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 1.426, que son 44 menos que en el último recuento.

Un total de 431 pacientes se encuentran ingresados en la unidad de cuidados intensivos (UCI) --de centros públicos y privados--, 34 menos que en el balance anterior.

La velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) se mantiene en 0,92 y el porcentaje de positividad de los test de antígenos y PCR se sitúa en el 4,45%, mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 204,04 por cada 100.000 habitantes.

La tasa del riesgo de rebrote ha bajado: el sábado alcanzaba un nivel de 189, y 24 horas después desciende a 185 puntos.

En las residencias de ancianos ha habido hasta ahora 33.376 personas que han dado positivo, de las que 8.729 han muerto y 20 se encuentran actualmente ingresadas.

Cataluña ha administrado la vacuna contra el coronavirus a un total de 641.605 personas desde que empezó la campaña de vacunación --242.249 personas ya han recibido la segunda dosis--: se han administrado 12.656 primeras dosis de vacuna en las últimas 24 horas.

Del total de personas vacunadas con la primera dosis, 471.222 son de la provincia de Barcelona, 57.668 de Girona, 43.687 de Lleida y 68.143 de Tarragona; y 57.656 del total son personas usuarias de residencias catalanas.