Laura Borràs anuncia ahora que habrá pleno de investidura el viernes

“Habrá pleno y habrá candidato, no puedo avanzar quién pero lo habrá”. Con estas palabras ha despejado Laura Borràs una de las incógnitas tras los comicios del 14 de febrero y su elección como presidenta del Parlament: el viernes, día límite fijado por la ley, se celebrará un pleno de investidura en la cámara catalana. Un anuncio que llega después de que la propia dirigente de Junts amagara con el bloqueo y dejara en el aire la convocatoria de la sesión si no había ningún candidato con posibilidades reales de ser votado president de la Generalitat. “Quiero ser clara y diáfana, no habrá acto equivalente [en referencia a un posible bloqueo] habrá pleno de investidura”, ha reiterado en una entrevista en TV3.

La confirmación de Borràs se produce horas después del preacuerdo alcanzado entre Esquerra y la CUP para la investidura de Pere Aragonès, un movimiento inesperado y arriesgado de ambos partidos para presionar a Junts y acelerar las negociaciones de cara al viernes. Ahora, la pelota está en el tejado del partido de Carles Puigdemont: sus 32 diputados son decisivos en el independentismo y la presidenta del Parlament atesora el reloj para convocar dicho pleno de investidura tras una ronda de contactos que iniciará mañana mismo.

De ratificarse internamente el preacuerdo entre republicanos y antisistema –los resultados de la CUP no se sabrán hasta el jueves, horas antes de que termine el plazo–, Aragonès ya tendría sus 33 votos más los 9 de la CUP, en total 42, lejos de los 68 de la mayoría absoluta. Una suma importante teniendo en cuenta que Salvador Illa (PSC), el otro candidato que ha reiterado su intención de presentarse, podría alcanzar los 41 con con los comunes, uno por debajo del presidenciable de ERC. ¿Y a quién propondrá Borràs? La presidenta del Parlament ha hablado hoy del candidato “con las posibilidades más firmes, el candidato más plausible, más viable para conseguir que la investidura vaya hacia delante, con mayoría absoluta o simple”.

Por tanto, sus palabras apuntan hacia Pere Aragonès y, aunque ha pedido esperar a hablar con todos los grupos parlamentarios, ha dado a entender que no podrá serlo el socialista Salvador Illa: “No basta con querer ser candidato, debes tener una posibilidad plausible de ser investido”, ha afirmado. “El candidato que tenga más posibilidades de ser investido será el candidato que yo propondré, pero es preceptivo que escuche a todos los grupos y sería una falta de respeto no hacerlo”, ha argumentado.

Prevé relevar al secretario general que cuestionó la DUI

Por otro lado, la presidenta del Parlament ha dejado entrever que relevará al secretario general de la cámara catalana, Xavier Muro, que cuestionó la declaración unilateral de independencia en octubre de 2017 y cuya destitución exigió hace unos meses el expresident Quim Torra. Preguntada en la misma entrevista por si debe haber un relevo al frente de la secretaría general del la cámara, Borràs ha insinuado que lo habrá: “Yo pienso que comenzamos una nueva etapa y tomaré decisiones en este sentido, efectivamente, para abrir un nuevo tiempo”.

La dirigente ha explicado que se reunió con Muro y con el letrado mayor, Joan Ridao, y les trasladó que en los próximos días tomará “decisiones”. Sin poner en duda la “profesionalidad de todos y cada uno de los letrados” de la cámara, Borràs ha recalcado que, “de la misma forma que hay equipos de confianza en todos los cargos, también desde la presidencia del Parlament hay esta posibilidad”.