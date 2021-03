ERC, entre la espada y la pared: urge a Junts un Govern “sin más demora” mientras Illa presiona

El calendario se comprime y Esquerra bordea el abismo a seis días de que finalice el plazo para investir a Pere Aragonès como president de la Generalitat y después de haber iniciado las conversaciones con el independentismo el día después de los comicios. Su propuesta inicial de vía ancha -sumar a Junts, la CUP y los comunes en un mismo Ejecutivo- ha quedado prácticamente enterrada y ahora los republicanos reducen las negociaciones a los antisistema y especialmente a los postconvergentes, futuros compañeros de gabinete. Sin embargo, las desavenencias internas, el calendario y el amago de Borràs de no convocar el pleno de investidura presionan y sitúan a ERC entre la espada y la pared: hoy, Pere Aragonès ha reclamado a Junts la formación de un Govern “urgente” y “sin más demora”, “fuerte” y que vaya “más allá de un simple reparto de responsabilidades”.

Y lo ha dicho en el acto del 90 aniversario del partido, un evento de autoreivindicación que ha servido a ERC para subrayar su “larga Historia” y su carácter independentista, además de marcar perfil propio ante Junts. “Si en Cataluña hay un partido político por excelencia ese es Esquerra”, ha remarcado Oriol Junqueras en un mensaje grabado desde la cárcel y que lleva inequívocamente a pensar en ese “Cataluña es Convergència” y al revés de la época de Jordi Pujol.

Sea como fuere, lo cierto es que ERC ha usado su 90 aniversario para exigir una nueva “Generalitat republicana” tras el paso por las urnas el 14 de febrero. “Todavía estamos a tiempo de hacerlo posible. Porque todos tenemos que poner de nuestra parte”, ha afirmado en su turno de intervención el candidato republicano, Pere Aragonès. Cuando faltan seis días para la fecha prevista para el debate de investidura, el presidenciable independentista ha asegurado que este Govern debe tener “voluntad transformadora” y ser “fuerte” para hacer frente a la pandemia, para romper con la “dinámica represiva” del Estado y para encarar la “salida política” al conflicto catalán.

Illa pide un movimiento de Borràs “con urgencia”

Mientras, el candidato del PSC, Salvador Illa, ha insistido a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que convoque “con urgencia” a los representantes de los grupos del arco parlamentario para garantizar que se celebra el pleno de investidura del nuevo presidente de la Generalitat el próximo 26 de marzo como tarde.

“No contemplo que no se me dé la opción si no hay nadie con mejores cartas que yo, que no se me dé la oportunidad de dirigirme a la Cámara e intentar obtener el apoyo de la mayoría de diputados y diputadas del Parlament de Cataluña”, ha defendido. El socialista rechaza de plano la posibilidad de que Borràs decida no convocar el pleno de investidura el viernes y opte por un acto alternativo -comunicar que no hay candidato con apoyos suficientes- para poner en marcha el reloj electoral.

Una opción que supondría un nuevo bloqueo de la política catalana en plena crisis económica y social derivada de la pandemia y con el empresariado exigiendo un cambio de rumbo “urgente” en el Palau de la Generalitat.