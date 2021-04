Muere la mujer quemada viva por su pareja en La Bisbal del Penedès

Los Mossos d’Esquadra han detenido a un hombre de 37 años como presunto autor del homicidio de su pareja, una mujer a la que encontraron herida en una vivienda de la Bisbal del Penedès (Tarragona) este lunes por la tarde y que murió en el hospital poco después.

Sobre las 17.00 horas, los agentes recibieron aviso de que había una mujer de 50 años con quemaduras en una vivienda de la Bisbal del Penedès en la que también estaba su pareja, ha informado la policía catalana en un comunicado este martes.

La víctima fue trasladada al hospital, donde murió al cabo de unas horas, y los Mossos detuvieron al hombre, de nacionalidad española y vecino de la Bisbal del Penedès; el caso está bajo secreto de las actuaciones.

Por su parte, los grupos municipales del Ayuntamiento de Manresa cordaron el 15 de abril decretar luto oficial en la ciudad para condenar la muerte de una mujer de 34 años presuntamente a manos de su expareja, un hombre que ya fue detenido. Por lo tanto, este mes ya han sido dos las víctimas mortales de la violencia de género.

A las 12.00 horas se hizo un minuto de silencio para condenar los hechos en la plaza Major de Manresa, y en el Ayuntamiento, que lució un crespón negro, las banderas ondearan a media asta, informó el Consistorio.

La mujer trabajaba en la conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias; en recuerdo de la víctima y en rechazo del crimen, el conseller Chakir el Homrani asistirá al acto en la plaza Major y en todas las sedes del departamento también se guardó un minuto de silencio a las 12.00 horas.

El Homrani ha expresado su pésame y solidaridad a la familia: “La muerte por violencia machista de otra mujer es un hecho que no podemos tolerar como sociedad. No podemos y no lo haremos. Este Govern trabaja cada día para prevenir y luchar para que las mujeres puedan vivir libres y sin sentirse amenazadas”.

El cuerpo sin vida de la víctima fue hallado “con signos evidentes de muerte violenta” en un piso de Manresa y los Mossos d’Esquadra detuvieron después a la ex pareja como presunto autor del crimen.

Por la noche, la comitiva judicial procedió al levantamiento del cadáver y el juez instructor ordenó practicar diligencias urgentes a la espera de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer asuma la investigación del caso este jueves, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Por otra parte, el mismo departamento abrirá tres nuevos Servicios de Intervención Especializada (SIE) para mujeres en situación de violencia machista y sus hijas e hijos que estarán ubicados en Figueres (Girona), Sant Boi de Llobregat (Barcelona) y Terrassa (Barcelona).

Está previsto que los nuevos SIE entren en funcionamiento el próximo mes de octubre, sumándose a los cinco inaugurados en febrero en la provincia de Barcelona --Barcelons Nord, Vilanova y la Geltrú, Catalunya Central-Manresa, Granollers y Sabadell-- y a los 8 ya existentes en el año 2019, informó el Govern.

Con la apertura de estos tres nuevos servicios se duplican en un año el número de recursos disponibles para ofrecer una atención integral durante el proceso de recuperación y reparación a las víctimas de la violencia machista, pasando de 8 SIE a principios del 2019 a 16 a finales de 2020.