Cataluña mantiene la prudencia sobre la reapertura por la presión hospitalaria

La portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, ha mostrado hoy mucha cautela ante los próximos pasos a dar. Cataluña ha iniciado esta semana una ligera desescalada (con la supresión del confinamiento comarcal, entre otras medidas), pero continúa “en alerta” por la presión hospitalaria: los pacientes en UCI siguen por encima de los 500 (ahora está en 502) y ya van varias semanas así y Budó ha advertido de que un incremento de ingresos podría “colapsar el sistema sanitario”.

“Por tanto, debemos ir observando los datos estos días para ir tomando medidas”, ha asegurado. Se prevé que entra mañana y el jueves se analicen las circunstancias de la epidemia para decidir si se revisan las restricciones. Budó ha preferido ser muy cauta y ha evitado anticipar escenarios. “No me querría avanzar sobre las medidas a partir del lunes”, ha afirmado, una posición que contrasta con otras semanas, cuando sí suele dar alguna pista sobre qué medidas se adoptarán.

No obstante, también ha querido dejar claro que, como Govern, en el momento que se puedan relajar las medidas porque la evolución de la epidemia lo permite, no esperarán. “Si se nos permite relajar un poco las medidas, así lo haremos. Cada paso que demos adelante, no queremos que sean luego tres atrás”, ha añadido.

En el horizonte más inmediato sobrevuelan varias incógnitas, como el fin del estado de alarma y las medidas que se puedan adoptar a partir de entonces. Budó ha asegurado que están estudiando cómo dotarse de un marco normativo que permita seguir manteniendo determinadas restricciones, como el toque de queda. Si bien, también es cierto que cada medida deberá recibir el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que tendrá hasta tres días para ratificarlas.

Budó también ha pedido a Pedro Sánchez que solo retire el estado de alarma si los datos epidemiológicos así lo permiten y no se deje llevar solo por cuestiones electoralistas. En el propio Govern todavía no está del todo definida la posición que tomar, ya que Esquerra está a la espera para definirse mientras que JxCat sí es más partidaria de retirarlo.

Sobre la posibilidad de que los aficionados puedan regresar al fútbol, Budó ha dado la bienvenida a este escenario. “Lo vemos bien”. En este sentido, ha recordado que en Cataluña, en categorías no proesionales, ya se está permitiendo la “asistencia limitada del público”.