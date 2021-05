Más de 1300 casos y 20 muertes en las últimas 24h

Último día con las medidas más restrictivas. Cataluña dejará a partir de esta media noche de aplicar la prohibición de poder salir a la calle después de las 22.00 o no poder ir a un bar una vez sean las 17.00. Esta nueva desescalada, pero, seguirá manteniendo alguna medida restrictiva como no poder juntarse más de seis personas en un encuentro social o acudir, como antes de la pandemia, sin limitación de aforo a un evento religioso que sigue restringido su aforo al 50%. Aún así, los catalanes podrán pasear, pero no ir a un bar o discoteca, libremente durante toda la noche.

Con unos indicadores mejores de los registrados en los últimos meses, la comunidad afronta esta desescalada aun con más de mil casos registrados al día. Catalunya ha registrado hasta este sábado 660.920 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia -611.339 con una prueba PCR o test de antígenos-, 1.309 más que en el recuento del viernes, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 21.975, 20 más que los registrados el viernes: 13.986 en hospital o centro sociosanitario, 4.563 en residencia, 1.174 en domicilio y 2.252 que no son clasificables por falta de información. En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 1.359, que son 73 menos que en el último recuento. Un total de 448 pacientes se encuentran ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) de centros públicos y privados, 20 menos que en el balance anterior.

La velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) baja ligeramente hasta 0,90 y el porcentaje de positividad de los test de antígenos y PCR se sitúa en el 5,58%, mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 258,99 por cada 100.000 habitantes. La tasa del riesgo de rebrote ha bajado: el viernes alcanzaba un nivel de 242, y 24 horas después está en 232.

En las residencias de ancianos, la parte más sensible de la pandemia, hasta el día de hoy ha habido hasta ahora 34.276 personas que han dado positivo, de las que 8.807 han muerto y 14 se encuentran actualmente ingresadas.

Vacunas

Existen datos positivos en cuanto a la administración de viales. Catalunya ha administrado la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus a un total de 2.117.879 personas desde que empezó la campaña de vacunación -1.043.122 ya tienen la pauta completa-. En las últimas 24 horas, los centros habilitados para la campaña de vacunación han administrado 56.135 primeras dosis.

Del total de personas vacunadas con la primera dosis, 1.549.631 son de la provincia de Barcelona, 198.143 de Girona, 134.025 de Lleida y 223.159 de Tarragona. En porcentajes, se ha vacunado en primera dosis al 27,3% de la población catalana, de la que un 13% ya tiene la pauta completa de vacunación y, por lo tanto, goza de inmunidad frente al virus.

La semana próxima Cataluña empezará a vacunar de manera masiva a los mayores de 50 años. Esta nueva franja, la segunda más numerosa en Cataluña, supone un salto muy importante en la estrategia de vacunación catalana. Esta, va a cambiar y va a intentar vacunar con la primera dosis a más población para poder tener a mediados de julio unos 5 millones de catalanes vacunados con al menos una dosis.