Cataluña atribuye los botellones a “acciones minoritarias” y descarta rescatar el toque de queda

Visto que la gran mayoría de jueces están tumbando el toque de queda en las distintas autonomías que lo han pedido, es una medida de difícil aplicación. En este sentido, la Generalitat descarta rescatarla de momento pese a las imágenes de descontrol y botellones durante el pasado fin de semana, que ha relativizado y ha considerado que son “acciones minoritarias”.

“Es cierto que hemos puesto el foco en estas imágenes, acciones puntuales y minoritarios, pero la mayoría de este país ha actuado con responsabilidad”, ha afirmado la portavoz del Govern, Meritxell Budó, que ha asegurado que el Govern no se arrepiente de haber suprimido las restricciones a la movilidad nocturna. “No podemos normalizar medidas como el toque de queda ni perpetuar el estado de alarma que cortan la libertad individual. Estas medidas no pueden durar ni un día mas de lo que es estrictamente necesario”, ha dicho.

Y, en este sentido, ha aducido que los datos se encuentran en un momento en que se ha consolidado “la tendencia a la baja”. Entre otros indicadores, ha destacado que la positividad ha bajado del 5% (está en 4,97%), cosa que indica que “se pueden empezar a controlar los focos de infección”; que la Rt (velocidad de propagación) está por debajo de (0,85) y sigue disminuyendo; que la presión hospitalaria empieza a reducirse aunque siguen niveles elevados (en UCI hay 442 pacientes y hay 1.354 hospitalizados); o, que la vacunación cada vez avanza más y Cataluña tiene vacunada con pauta completa al 15,8% de la población mayor de 16 años.

Budó ha dicho que ya hay medidas como la limitación de personas en reuniones, el uso de mascarilla o la prohibición de beber y consumir en la calle que están vigentes y deben frenar la pandemia. “Hay que hacer una llamada a la corresponsabilidad”, ha afirmado, antes de pedir también al Gobierno que ajuste el marco normativo para que las autonomías puedan tomar decisiones sin estado de alarma ni tener que pedir permiso a los estamentos judiciales. Budó también ha afirmado que de ahora al 24 de mayo se irá valorando qué nuevas medidas se toman y, entre ellas, valoran ampliar horarios y aforos.

Asimismo, la portavoz del Govern también ha dicho que esta semana (en los próximos días) se aprobará un plan sectorial para reabrir de forma gradual el ocio nocturno, pactado entre el Procicat (órgano que decide las medidas sanitarias a tomar) y el propio sector. No obstante, no se podrá aplicar hasta que no se levante la orden ministerial que impide abrir ocio nocturno.

La portavoz también ha informado que los agentes de la Guardia Civil y de la Policía ya están vacunados al 80% y prevé que “en breve” están ya todos inmunizados (hay en torno a 7.000), cumpliendo de esta manera con la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de administrar el mismo número de dosis que a los Mossos d’Esquadra.

Budó ha evitado entrar a valorar las negociaciones entre Esquerra y JxCat, aunque sí ha confiado en que se hagan todos los esfuerzos posibles para que haya acuerdo y se eviten elecciones.