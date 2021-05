El Clínic se convierte en el primer hospital español en alcanzar los mil trasplantes de riñón de donante vivo

“Ni me lo plantée. Pensé que yo tenía dos riñones y que uno de ellos no me hacía falta”, comenta Nativitat Milián en referencia al momento en el que se enteró que su hermano Josep, quien sufría una insuficiencia renal, debía necesariamente entrar en diálisis o bien recibir un órgano nuevo. Durante las pruebas previas al trasplante, se detectó una incompatibilidad sanguínea entre ambos que complicaba la intervención, pero finalmente el 22 de diciembre del año pasado los doctores comunicaron a los hermanos Milán que Nativitat podía convertirse en la donante del nuevo riñón de su hermano. “Para mí fue como si me hubiera tocado la lotería”, recuerda ella, quien además asegura que ceder uno de sus riñones a Josep “es lo mejor que he podido hacer en la vida”.

Por su parte, él admite que en un primer momento no se planteó siquiera la opción de proponer a su hermana la donación y que durante el proceso de trasplante su mayor preocupación fue siempre que “ella estuviera bien, que no le pasara nada”. Los hermanos Milán protagonizaron en el mes de febrero el trasplante renal de donante vivo número mil del Clínic, el primera hospital español que alcanza esta cifra, pero el suyo es el testimonio de otras tantas parejas de donante y receptor.

Servando también dio su órgano a su amigo Tomás, quien por entonces llevaba ya dos años en diálisis, y sobre aquel gesto generoso y altruista recuerda que “un donante no pierde nada y, sin embargo gana mucho”, mientras que Tomás admite que su mayor preocupación en los días previos al trasplante y durante toda la intervención era que su amigo estuviera bien. Óscar Agea, que estuvo 7 años y medio haciendo diálisis, también recibió un riñón de su hermano Lluís y, tal y como admite el doctor que llevó su caso, éste fue uno de los más complejos con el que se ha encontrado. Quizá, por ello, los hermanos aseguran que el trasplante les ha unido más que nunca. De hecho, gracias a la donación, Óscar ha podido ser padre.

En esta línea, y aprovechando la efeméride de los mil trasplantes renales de donante vivo desde 1965, cuando se llevó a cabo el primero, el Clínic ha querido lanzar la campaña ‘Mil trasplantes, mil historias’ para sensibilizar a la ciudadanía sobre los beneficios de la donación de riñón de donante vivo. Y es que tal y como pone de relieve el doctor Josep María Campistrol, director general del Clínic, “aunque este tipo de trasplante es complejo y requiere trabajo en equipo, es la mejor alternativa terapéutica para el enfermo con insuficiencia renal crónica, sobre todo si se puede llevar a cabo antes incluso de empezar la diálisis”. Además, no hay que olvidar que este tipo de donación permite reducir significativamente las lista de espera, ya que no es fácil encontrar un órgano sano y compatible procedente de cadáver.

En este sentido, el doctor Fritz Diekmann señala que “el trasplante renal de donante vivo garantiza un órgano de una calidad exquisita, puesto que se comprueba que procede de una personas sana, con dos riñones que funcionan bien...”. Además, añade Diekmann, “la intervención se puede llevar a cabo bajo unas condiciones óptimas, se puede planificar y nos podemos preparar para el trasplante y, por último, al no tener la presión del tiempo característica de los casos de donante cadáver, tenemos mucho tiempo para hacer las pruebas y los estudios médicos para confirmar la viabilidad de la donación”.

La cirugía robótica aplicada al receptor ha permitido avanzar mucho en los trasplantes renales

Pese a la idoneidad de este tipo de trasplante, desde que se llevara a cabo el primer trasplante renal en el Clínic en 1965, se ha realizado un total de 5.000, de los cuales 4.000 han sido de donante muerto y solo mil de donante vivo, 700 de los cuales se han producido en los últimos 15 años, cuando se empezó a aplicar la técnica de la laparoscopia para intervenir a los donantes, que en el 65% son mujeres. Esta técnica reduce la morbilidad, ya que permite extraer el órgano a trasplantar a través de la vagina de la donante o mediante una incisión de apenas 7 centímetros, lo que ha hecha aumentar el interés por donar.

Otro de los grandes avances que han repercutido de forma significativa en los trasplantes renales es la cirugía robótica, que ha supuesto un salto cualitativo ya que permite minimizar la cirugía al receptor. De hecho, del millar de trasplantes que el Clínc ha llevado a cabo con donante vivo, 110 han sido utilizando este tipo de cirugía. Pero los avances en este ámbito no se han centrado únicamente en el ámbito quirúrgico, sino que también ha habido grandes progresos en lo que se refiere a solventar el asunto de la compatibilidad entre donante y receptor.

En este sentido, la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez-Gil, indica que “desde 2006, el Clínic ha llevado a cabo un centenar de trasplantes de donante vivo incompatible con el receptor, ya sea por el grupo sanguíneo como por el HLA (sistema inmunitario), cuando antes éste era una perfil que se descartaba” y, en este contexto, conviene recordar que en “una tercera parte de los donantes vivos se encuentra incompatibilidad”. Además, en estos últimos más de 55 años desde que se realizara el primer trasplante renal, el Clínic ha llevado a cabo 54 trasplantes cruzados. Es por ello que el doctor Antonio Alcaraz, jefe del Servicio de Urología, se atreve a asegurar que “no hay trasplante imposible”. “Hay que hacer de lo imposible realidad, pero siempre basado en la ciencia”.

En definitiva, el trasplante renal de donante vivo “ha dado mucha vida, mucha esperanza”, asegura Campistol, quien al mismo tiempo pone en valor el rol y la valentía de los donantes. “Estos trasplantes son complejos porque estás tratando con un paciente que está sano y que ha de seguir estándolo cuando acabe la intervención”, comenta el director general del Clínic, mientras que el doctor Diekmann reconoce que “pese al beneficio emocional, hay que ser valiente como donante”. Y como una forma de reconocer esa valentía y altruismo, pero también como una manera para animar a las personas a donar su riñón en vida, el Clínic ha dado voz a ochos donantes y sus respectivos receptores en los contenidos que forman parte de la campaña ‘Mil trasplantes, mil historias’.