Steven Munar: “Hay ganas de arriesgarse y no ponerse ningún límite”

Después de la disolución de su antigua banda The Tea Servants en el año 2003, Steven Munar inció una carrera en solitario que está en un gran momento, sobre todo por la publicación de su nuevo álbum “The Fish And The Net”, editado muy recientemente, y con el que dado un salto adelante.

Ha dado más de 600 conciertos en diversos clubs y pubs de Cataluña y Baleares principalmente. Estos conciertos han sido en formato acústico o con alguna de las bandas que le han acompañado estos años (The Coffee Masters, The Lunatics o The Miracle Band).

- Hola Steven, primero de todo, ¿qué tal te encuentras tú, y los tuyos?

- Hola, todos bien gracias, espero que tú y los tuyos también.

-A nivel musical, ahora mismo estás de conciertos. Cuéntamos cómo es esta gira.

- Tenemos nuestro primer concierto de presentación del nuevo disco " The Fish and The Net” este 4 de junio en la sala Barts Club de Barcelona, después de bastante tiempo sin tocar debido a las circunstancias que todos sabemos. Luego el 21, Día de la Música , nos vamos a Mallorca, para participar en el Festival de Pollença y también tenemos varias fechas cerradas para la presentación del álbum en Madrid y Valladolid.Tenemos muchas ganas de volver a los escenarios y hacer lo que sabemos hacer.

-”The Fish And The Net” suena más aposentado, más cómodo, más reconocible que “Violet Koski”, ¿no crees?

- Es cierto que la banda en este nuevo disco está mucho más consolidada que en “Violet Koski” y eso lógicamente se refleja en el resultado. También decir que las canciones nuevas salieron en un momento de gran cambio personal y creo que eso también se nota en las mismas.

-¿Cómo definirías tu música ahora?

-Es una pregunta difícil, ya que no soy muy partidario de las definiciones ya que es una manera de limitarte, pero obviamente me muevo en parámetros del pop rock clásico, folk, soul...y hoy por hoy con algunos guiños al after punk de finales de los 70 principios de los 80.

-¿Tienes el público que quieres? Creo q la recibida del disco está siendo muy buena.

-Estamos muy contentos con la respuesta que está teniendo el disco tanto a nivel de crítica como de público. Lógicamente y como cualquier artista, nos gustaría llegar a todo ese público potencial que podría identificarse con nuestra propuesta musical.

-¿Podemos decir que en el disco hay más toques vanguardistas que en el anterior?

- Hay , desde luego, ganas de arriesgarse y de no ponerte límites de ningún tipo y eso se nota en el resultado. Tenemos ganas de jugar y ver hasta qué punto pueden llegar las canciones.

-¿Qué has estado escuchando de música en los últimos meses, por ejemplo antes y durante la grabación?

- Hace años que no soy un gran devorador de novedades y mis pilares musicales son mis propios clásicos pero sí estoy abierto a todo aquella música que me llame la atención sin importar si es actual o no. Durante la grabación flotaba en el ambiente David Byrne, David Bowie, King Crimson, Kinks, Beatles...

-La formación con The Miracle Band parece muy consolidada.

- Durante la gira de presentación del Violet Koski la amistad entre Patricia Serrano ( guitarra solista) , Sergio Mesa ( bajo) y servidor se aposentó. La química personal y musical entre los tres ha sido muy determinante a la hora de crear este nuevo disco. Ahora tenemos un nuevo batería, Andreu Giró, que ha encajado perfectamente con nosotros y eso también se notará en futuras entregas.

-A nivel lírico, ¿qué mensajes destacas del álbum?

- Desde que inicié mi carrera en solitario las letras de carácter más espiritual cobraron mucha importancia y esto también es así en algunas de las canciones del disco. Por otro lado, he recuperado cierta ironía, que había abandonado en los últimos discos y que era señal de identidad con mi antigua banda The Tea Servants, para criticar ciertos aspectos de la actualidad que me incomodan.

-¿Puedes escoger tus cinco discos favoritos de la Historia?. Sé que es difícil.

- Hoy serían estos, mañana...

The Beatles- Revolver

Bob Dylan- Blood on the Tracks

Echo and The Bunnymen- Ocean Rain

Leonard Cohen- I’m your man

Talking Heads- Remain in light

-Muchas gracias Steven...

-Muchas gracias a ti, un abrazo!