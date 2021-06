«Menos del 20% de los niños que sufren enuresis reciben un diagnóstico adecuado»

El martes 25 de mayo se celebró el Día Mundial de la Enuresis, que si bien es considerada una enfermedad o problema menor, si no se le presta la atención adecuada, puede acabar convirtiéndose en un problema de salud importante.

-¿Qué es la enuresis’?

-Es el escape de la orina nocturna al menos una noche al mes durante tres meses consecutivos a partir de los 5 años de edad, aunque la mayor parte de los casos suele ser más de una vez al mes.

- ¿Cuáles son las causas?

–Las causas básicamente son tres. Una de ellas es que son niños que tienen una sobreproducción de orina nocturna debido a que tienen un déficit de una hormona que se llama ADH, que está más diluida de lo normal por la noche y entonces, al no producirse la cantidad suficiente, el niño produce mucha más orina de lo normal. Otra de las causas es que estos niños tienen una vejiga de menor capacidad, que puede ser incluso un tercio menor de lo que le corresponde por la edad. Por último, otra de las causas es que son niños que tienen un sueño muy, muy profundo y, aunque la vejiga se llene, no le manda la información al cerebro de que tiene que despertarse, así que la vejiga se contrae y el niño se hace pis en la cama. Estas son las causas más frecuentes, pero también diagnosticamos a niños estreñidos, con diabetes, hiperactivos o, por ejemplo, que tienen apnea del sueño. Son múltiples los motivos que pueden provocar que el niño se haga pis en la cama y se puede dar solo uno de ellos o también varios simultáneamente, por eso es muy importante tener un diagnóstico, porque sin conocer la causa por la que el niños se hace pis, no puedes establecer un tratamiento.

–¿Cuál es su prevalencia?

-El 16% de los niños de 5 años se hace pis en la cama y a los 10 años, prácticamente el 7,5% sigue haciéndoselo. En definitiva, en España cerca de medio millón de personas sufren enuresis y entre ellos hay adultos también. Yo trato a gente de 20, 30 y 40 años, que son niños a los que en su día no se les resolvió el problema y se siguen haciendo pis. Sin ir más lejos, el otro día vino a mi consulta un hombre de 40 años con dos hijos que se orina todas las noches o una chica de 30 años, que duerme con pañal, a quien su novio le había dicho que le iba a dejar por este motivo. Es un problema que hay que resolver a partir de los 5 años, pero como es un tema tabú, no se resuelve el problema cuando es el momento y, al final, muchos pueden continuar con enuresis hasta edades insospechadas. La gente ha de tomar conciencia de que éste es un problema médico en más del 90% de los casos y solo en el 10% es psicológico, por lo que hay que hacer un diagnóstico y tratarlo.

-Así pues, ¿tiene solución? ¿Qué importancia tiene un diagnóstico y tratamiento precoz?

-Sí, según la causa hay un tratamiento u otro. Si el caso es que el niño tiene una sobreproducción nocturna, le damos un tratamiento sustitutivo de la hormono ADH, con el que hacemos que el niño produzca la cantidad de orina que le corresponde por la noche. Si el niño es diabético, se corrige el problema de diabetes y lo mismo con el estreñimiento, si es por vejiga pequeña, existen ejercicios para que el niño vaya aumentando poco a poco la capacidad de su vejiga...Incluso en el caso en el que el crío sufra enuresis por sueño profundo, existe un aparato de alarma que pita cuando el niño se hace pis y se moja la ropa interior y algunos se despiertan y van al lavabo, aunque en otros casos no funciona y el menor no se despierta. Al final hay que tratar en función de la causa por la cual el niño se hace pis en la cama. La detección e intervención precoz es fundamental porque estos niños son socialmente unos inútiles: no pueden ir de convivencias ni a dormir a casa de amigos, su rendimiento escolar baja, duermen mal porque sus padres les despiertan varias veces durante la noche para que hagan pis...Un niño y no tan niño que se hace pis en la cama no lo olvida nunca y siempre te lo cuenta como una etapa triste de su vida, porque eso hace que no lleve una vida normal.

-La enuresis es considerada una enfermedad menor, ¿está, por este motivo, infradiagnosticada?

–La enuresis puede causar unos trastornos tremendos y cuanto más mayor es la persona que la sufre, el trastorno es mucho mayor. El origen del problema, la gran mayoría de las veces, no es psicológico, porque en el 90% de los casos es un problema médico, pero sin embargo sus consecuencias psicológicas son terribles. La persona que se hace pis en la cama está literalmente machacada, es una pesadilla. De hecho, la gente no cuenta que sufre este problema. Éste es, casi siempre, un problema hereditario y muchas veces los padres no lo cuentan a los hijos y cuando estos últimos llegan a la consulta, entonces los padres lo confiesan, pero normalmente se oculta por vergüenza, por lo que está infradiagnosticado e infratratado. De hecho, menos del 20% de los niños que sufren enuresis reciben un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Hay una falta de conocimiento sobre el tema muy importante y hay mucha gente que no sabe que hay posibilidad de tratarlo y curarlo y que no hay que esperar x años hasta que espontáneamente ceda la enuresis. Es cierto que, en un porcentaje alto, con la maduración, el problema se va corrigiendo, pero no se trata de esperar a que ello suceda si se puede tratar y solventar antes. Hay que ser proactivo y tratar a estos niños, porque nunca sabes a qué edad va a ceder de forma espontánea. Así pues, el mensaje es que cuando un niño mayor de cinco años se sigue haciendo pis en la cama hay que consultar al médico, porque aquello tiene solución.