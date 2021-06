Vídeo: interrumpen el acto de Sánchez con gritos de “independencia”

El independentismo, a parte de protestar en las puertas del Liceo se ha colado dentro del evento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha interrumpido el principio de su conferencia en Barcelona con gritos de ‘Visca la terra’ e ‘Independència’. Un independentista radical ha mostrado una bandera y se ha dedicado a espetar distintas consignas secesionistas para boicotear el acto del presidente. Los asistentes han decidido responder con aplausos en apoyo a Sánchez desde la platea. Durante la mañana, los Mossos han tenido que proteger la entrada al recinto para evitar que los manifestantes pudieran acercarse.

‼ Militant d'@Arran_jovent fa boikot a l'acte de @sanchezcastejon. No volem els seus indults, amnistia per totes les represaliades! pic.twitter.com/45sYLVXgr0 — Arran (@Arran_jovent) June 21, 2021

Sánchez había abierto este lunes su conferencia en Barcelona con un “Estamos donde estamos” en catalán (“Som on som”), “con una realidad que no queremos ninguno” y apostando por el acercamiento sobre el conflicto catalán. Lo ha dicho en su discurso ‘Reencuentro: un proyecto de futuro para toda España’, al principio del cual ha sido recibido con aplausos de los 300 invitados que ocupan la platea. Entre ellos, no hay ningún representante del gobierno de Pere Aragonès que ha decidido declinar las invitaciones para asistir.

Sánchez ha añadido que no se trata de buscar culpables y de alargar la discordia, sino de “apostar por la concordia, que significa literalmente ‘con corazón”. El presidente ha respondido también a los que han increpado desde el interior del teatro que es consciente de que no todo está de acuerdo con los indultos pero que el Gobierno “va a dar el paso ahora” para superar el conflicto en Catalunya.

Durante toda la mañana cientos de manifestantes se han concentrado para mostrar su rechazo a la presencia del presidente del gobierno en Barcelona. Con abucheos, gritos y bengalas, concentrados delante de la puerta del Liceo, donde se celebraba el evento, los manifestantes han permanecido entre un fuerte control policial que ha impedido mayores problemas. Los Mossos, incluso, han desplegado un muro de furgonetas delante de la puerta para evitar que los concentrados pudiesen ver quien entraba al acto.